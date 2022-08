Série original de Dragon Ball chegando ao Crunchyroll

Plataforma Rolinho Crocante Um comunicado de imprensa foi divulgado anunciando que a adaptação em anime do mangá foi escrita e desenhada por ele. Akira ToriyamaE a esfera do dragãoChegará em seu catálogo na América Latina em 18 de agosto, A começar pelos primeiros trinta e um episódios, que estarão disponíveis com legendas e dublagem em espanhol latino e português brasileiro. Mais conjuntos de episódios serão adicionados posteriormente.

Esta data coincide com a estreia do filme Dragon Ball Super: Super Herói Nos cinemas latino-americanos, o último filme da franquia. O fenômeno Dragon Ball começou em 1984, quando o conhecido mangá japonês apareceu Akira Toriyama Exibido pela primeira vez na revista Shounen Jump semanal A partir de ShueishaTornou-se um título de primeira linha ao longo dos dez anos e meio de sua publicação.

Desde então, a popularidade do mangá continuou a crescer com impressionantes 260 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Com a crescente popularidade dos arquivos esfera do dragão, além do mangá para incluir animação de TV, filmes, jogos e merchandising. Agora, 37 anos após o lançamento do mangá original, esfera do dragão Ele continua a evoluir e alcançar novas alturas.

Resumo de Dragon Ball

Son Goku é um jovem que vive sozinho na floresta, até que ele se depara com uma garota chamada Bulma que está procurando por uma série de itens mágicos chamados “Dragon Balls”. Como se diz que o artefato concede um desejo a qualquer um que reunir os sete, Bulma espera reuni-los e deseja ter o amigo perfeito. Goku tem uma Esfera do Dragão, mas infelizmente para Bulma, ele se recusa a abrir mão dela, então ela lhe oferece um acordo: ele pode acompanhá-la em sua jornada se ela lhe der o poder da bola. Assim, ambos embarcam na jornada de suas vidas.

Mas eles não fazem isso sozinhos. Ao longo do caminho, eles encontram o velho Broshi e o aspirante a discípulo Kuririn, com quem Goku está treinando para se tornar um artista marcial mais forte para o próximo Campeonato Mundial de Artes Marciais. No entanto, nem tudo é diversão e jogos; A capacidade de realizar qualquer desejo é muito forte e há outros que farão muito pior do que querer ter um amigo. Para impedir aqueles que tentam abusar do poder lendário, eles treinam para se tornarem lutadores mais fortes, usando seu poder recém-descoberto para ajudar as pessoas ao seu redor ao longo do caminho.

Linha: Rolinho Crocante

