“Minha última namorada me deixou por um menino. Ferido pelas mentiras de Fenech »- Corriere.it

A partir de Roberta Scoranese

Entrevista com o ator de 81 anos: “Recusei apresentar Dominica Inn. Fui ao “Big Brother” apenas pelo dinheiro ». Primeira vez? “Eu tinha 16 anos e estava com um sueco”

Fabio, quantos amores você tem?



“E quem os contou?”

Então, quantas cartas de amor você recebeu em sua vida?



Contado: Há cinco baús cheios no cofre.

E ele ainda os mantém aos 81 anos?



“Claro, eles fazem parte da minha história. Hoje vivo sozinho na minha propriedade no Ave (província de Verona, assim), num quarto, lembro-me de vez em quando do que amo, mas também das minhas amizades.”

Bem, a beleza pode ser um problema.



“Eu tinha um truque: inventei uma namorada fantasma que poderia vir a qualquer momento e eu a tirava toda vez que não queria ficar preso.”

Depois da vida em Roma e dos vários grupos ao redor do mundo, você voltou ao Veneto?



“E graças a Deus, porque a natureza veneziana, com princípios morais firmes, garantiu que minha vida não fosse descarrilada, com toda a extravagância que eu tinha visto no mundo do cinema e da televisão. Mas você sabia que o pobre Helmut Berger veio chorando no meu ombro? dizendo que invejava minha educação tradicional?

O que os pais dele fizeram?



“Minha mãe e minha irmã me esquartejaram trabalhando em casa. Meu pai comprava cargas de munição coletadas depois da guerra, então pacientemente desmontava e desmontava. Um trabalho muito perigoso, minha irmã Licia e eu não percebemos os perigos reais nisso Mas meu pai fez questão de não revelar para nós, na casa eles buscavam calma e solidez”.

O que um adolescente de Peschiera del Garda fez na década de 1950?



“Corra atrás dos suecos e alemães que vieram para os feriados.”

tradicional.



“Foi minha primeira vez aos dezesseis anos, com um adorável sueco, eu trouxe uma rosa do meu jardim para ele como presente.”

Julio Iglesias cantou “Não vou a um encontro sem uma rosa”.



“É uma pena que naquela época Garda não fosse o lago maravilhoso que é hoje. Em muitos lugares parecia um pântano. Então, foi minha primeira vez em algum tipo de pântano com mosquitos.”

Você queria ser ator até então?



“Não, eu queria ser agrimensor e estudei para ele. garda Naquela época, muitas vezes se tornou um conjunto de filmes com uma atmosfera exótica, como o Caribe. Lá comecei a fazer acrobacias e ficar em pé. Uma vez eles me fizeram trabalhar com Johnny Dorelei, que estava fazendo um comercial de Carocello para uma bebida popular.” READ Panda em Pandino, um rali recorde com quase mil carros

Sim, porque você fez um papel duplo no cinema por anos, certo?



“Caí há anos. De escadas, de janelas, de cavalos, de carros. Devo ter me matado uma centena de vezes, mas eu era borracha e acima de tudo era saudável, alegre e sorridente. muitos altos e baixos. ».

Falta um pouco de tristeza, senão seria o personagem de Paolo Conte.



“A verdade é que eu não queria fazer filmes. Não me achava capaz, apesar de diretores e produtores me chamarem, primeiro para comerciais, depois para papéis secundários. No entanto, comecei a ganhar e depois foi meu pai que me convenceu, sabiamente, a não partir para a África, onde eu deveria ter desenhado um oleoduto, e me tornar um ator”.

estudar?



“Claro, na Salvatore Soleda Academy of Performing Arts e em Cambridge para aprender inglês. Também consegui minha licença de vôo.”

Alguns pequenos papéis e depois escolhidos por Vittorio de Sica para o papel de Malnate em “Il giardino dei Finzi Contini”. Estamos em 1970.



“Homem gigante, Vittorio. Enquanto isso, ao contrário de muitos diretores, ele não odiava os atores. Ele ficava na frente da câmera, fazia você se sentar em seu assento e depois ensaiava para todos os papéis, de criança a viúva a general. O ator não teve escolha a não ser imitá-lo bem.”

No ano seguinte, aqui está o Peppino Patroni Griffi que você quer em “Goodbye Cruel Brother”. Aqui ela conhece Charlotte Rampling.



“Um amor bonito e limpo, quase em alguns aspectos uma amizade amorosa. Estávamos tão perdidos um no outro que, assim que chegamos ao aeroporto, adormecemos tanto que perdemos nosso voo.”

Como foi com Úrsula Andrés?



“Estivemos juntos por um tempo, ela estava em sua vila em Ibiza. Eu tive que chegar até ela, mas perdi o avião”.

Até agora?



“No dia seguinte voltei ao aeroporto, mas era de dia, estava confundindo horários e mesmo assim perdi o voo. Então peguei emprestado um jato particular de uma amiga e me juntei a ela na Espanha. Mas imediatamente brigamos e no dia seguinte voltei para a Itália.”

Enquanto isso, ela continuou fazendo filmes. Como é trabalhar com Claude Chabrol? “Grande esforço. Ele queria fazer um número infinito de fotos em sequência e isso significava filmar a manhã toda para fazer apenas uma foto à tarde. Mas que grande personalidade.”

Ela também conquistou Anita Ekberg, um dos ícones mais sexy que já apareceu na Itália.



“Olha, nos encontramos em um filme onde começamos a fazer amor no banheiro e depois continuamos na cama. Tudo com testes e experimentos. Resumindo à noite nos olhamos e dissemos: Onde vamos jantar? Anita tinha uma beleza majestosa e um coração de criança. Delicado, refinado. “Bom. Os paparazzi costumavam tirar fotos nossas, mas eu as plantei, porque respeito as mulheres, quero dizer.” READ Maria decidiu, é o primeiro nome tronista

Sim, mas o programa Rai “Vamos conversar … sábado” em 2017 também está fechado para o conto, que ela contou, sobre mulheres da Europa Oriental, que serão mais “livres” no amor.



“Olha, isso é ridículo. Em primeiro lugar, os autores sabiam muito bem que eu ia contar aquela história, que não era sobre mim, mas sobre um amigo, que recebeu um presente de sua esposa. Eles me trataram como se eu tivesse insultei mulheres, o que é ridículo. E desde então não fui convocado para uma tela de televisão. Coisas bonitas.

Por que os quartos “hospedados” são úteis?



“Bem, eu vivo da minha pensão: 1.100 euros por mês.”

Assim, ele concordou em participarGrande Irmão VIP»?



“Claro, pelo dinheiro. Eu sou do tipo direto: levei meio século para fazer um nome para mim e hoje você está pagando por esse nome. A produção do Big Brother me pagou bem e eu fiz. Só que hoje é um bom filme que farei de graça ».

No entanto, os representantes de sua geração não mudaram facilmente para a televisão.



“Isso mesmo, nós a ignoramos. Eles me ofereceram um ‘Domenica In’, mas eu recusei: eu só pedi um roteiro e um roteiro. Foi um erro, porque você está olhando para Mara Vinier hoje: ela se tornou uma TV maravilhosa mulher apesar de vir do cinema. Depois tinha gente como minha amiga Mariangela Melato que podia fazer qualquer coisa, e eram muito diversas.”

Voltemos ao cinema. Em 1985, Dino Risi a convidou para o grupo “The Idiot of War”, junto com o jovem Beppe Grillo. Ficou claro então que este se tornaria um político?



“E como. Primeiro, por sua ambição sem limites: Beppe é alguém que faria qualquer coisa por uma piada. Depois, pelos contatos que ele já havia desenvolvido na época: filósofos, cientistas da computação, engenheiros e sociólogos. Ele é inteligente acima de tudo. porque ele sabe fazer as perguntas certas, e sempre as fez. Ele pergunta, pergunta, quer saber. Lembro-me de uma coisa: estávamos filmando no deserto do norte da África, quando de longe vemos chegar um carro escondido em uma nuvem de fumaça. O carro parou e o colaborador de Beppe desceu. Ele tem uma maleta na mão: ele abre e dentro vemos dois potes grandes cheios de pesto genovês. Fizemos uma massa incomum no deserto graças a Beppe. Wasn não está claro, na sua opinião, que alguém assim iria liderar o caminho?” READ Ator Roberto Brunetti, ER Batata de "Criminal Novel" - Chronicle Found Dead

Ela tem três filhos. Quem é o pai?



« Fábio, Thomas e Trini. Eles moram longe, mas costumamos conversar e nos ver o mais rápido possível. Outras crianças também foram atribuídas a mim, mas são mentiras. Doeu muito quando amarraram a maternidade de Edwige Fenech comigo, tanto porque ela era tão querida para mim e eu estava perto dela em um momento difícil, quanto porque sempre me veem como um homem bonito que só pensa em fazer amor. Falo e falo inglês, francês e espanhol, trabalhei com alguns dos maiores diretores, sei pilotar um avião e amo poesia. Às vezes nós, homens, também somos alvo do sexismo, mas ninguém nunca diz isso.”

E nos últimos anos ele também organizou esta propriedade familiar no campo de Veneto: uma propriedade de 35 hectares, uma residência de 200 metros quadrados com academia e tudo. Mas acima de tudo uma fazenda. Como é isso?



“Foi Jean Gabin quem me sugeriu o fim desta carreira. Nem todos sabem, mas, na Bretanha, possuía uma quinta com muitos animais, incluindo vacas, que observava diariamente e com quem cuidava pessoalmente. Ele me disse: “A Terra nunca te trai” e ele estava certo.

O amor por outro lado…



“Mas nunca tive ciúmes antes, tive companheiros ciumentos. Nunca escondi a verdade, sempre preferi uma verdade bonita a uma mentira chata.”

Dois casamentos atrasados. Você gostaria de fazer de novo?



“Esta também é uma pergunta ociosa. No momento eu digo que há uma mulher com quem me vejoUm tipo de amizade amorosa que vem acontecendo há algum tempo. Recentemente tive uma namorada muito jovem, mas depois de um tempo me reconciliei com o namorado dela da mesma idade e ele foi embora. paciência. Aqui tenho cães, árvores frutíferas e animais. Ando pelas cidades com leituras de poesia e mantenho a forma. Afinal, esse tirar a vida pelo que cada dia tem a nos oferecer faz parte da minha formação em Veneza. Que ele seja abençoado.”