“Cortamos todas as comunicações.” Silvia Tofanen ficou surpresa

Foi Pierre Cossou Convidado no lounge da tarde em Canale 5 administrado por Silvia Tovanen: Muito verdadeiro. Pierre Cossou, que é mais conhecido pela sequência “Il tempo delle mele 2” com Sophie Marceau, tem uma longa carreira no cinema e na televisão e também participou do show de talentos “Dançando com as estrelasEm 2003 decidiu partir com um catamarã numa longa viagem à volta do mundo: “Larguei tudo e agora vivo em Taiti. Eu encontrei felicidade e amor. “

A nova vida de Pierre Cousteau: “A Jornada e o Taiti”

Pierre Cossou Conte a Veríssimo sobre sua decisão de deixar o mundo do entretenimento e entrar nele Taiti. Aos quarenta anos, em 2003, ele deixou um catamarã em uma viagem ao redor do mundo para se encontrar. Durante a viagem conheceu o atual companheiro, teve um filho (tem outro de uma relação anterior) e hoje vive permanentemente na Polinésia Francesa: “Estou em Taiti, no meio da Polinésia Francesa – disse ele em relação a Sylvia Tofanen – cheguei de veleiro em 2007, depois de partir em 2003 para dar a volta ao mundo. Vivi quinze anos numa jangada, há dois anos definitivamente tornei-me “selvagem”. Aqui estou feliz, corresponde a quem sou e a todos os meus sonhos. ”

Pierre Cossou Ele era um ator de muito sucesso, mesmo que não fosse isso o que aspirava: “Eu não queria ser ator, queria ser fotógrafo ou diretor. O teste para” Il tempo delle mele 2 “foi um coincidência e mudei a minha vida. Não mostrei aos meus filhos, mas eles próprios descobriram. Eles não se importam que eu seja um ator, para eles sou um pai e acima de tudo um marinheiro, porque eles sempre me viu velejar. Atuar para meus filhos é divertido para minha juventude. “

Durante o filme, ele se apaixonou pela co-estrela, Sophie Marceau: “Com ela uma bela história, ela nasceu durante dois anos e meio de trabalho de parto. Viajamos pelo mundo para divulgar o filme, do Japão à Itália. Então nós terminamos, éramos muitos amigos por anos e de repente cortamos o contato. São os segredos da vida“

Então, em 2003, a decisão de deixar o mundo do entretenimento e fazer uma viagem ao redor do mundo: “Com um passeio de catamarã ao redor do mundo, encontrei minha felicidadepara. A vida no mar é cheia de confrontos e quando você encontra outros viajantes não há dúvidas de “o que você está fazendo da sua vida”, isso muda completamente os relacionamentos. ”

em roaming Pierre Cossou Ele conheceu sua atual companheira Ruta, com quem tem o segundo filho Noah: “Estamos juntos há quase doze anos, ele é o amor da minha vida. Respiro por ela, ela é uma pessoa incrível, ela é o sol. amor com seu sorriso e sua cultura, ele me ensinou que eu vivo no presente, não somos casados, e tenho medo de nos casar, mas acho que vamos nos casar … mesmo que ela me diga não! “

uma Tahiti Pierre Cosso Encontrou a felicidade: “Sou um homem muito feliz, vivo no lugar e na época que escolhi, com as pessoas que escolhi. Vivo no amor, divido com família e amigos. Nunca desista dos seus sonhos, sempre dê a si mesmo a oportunidade de alcançá-los. “

