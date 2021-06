Georgina Rodriguez almoça com Chiara Ferragni em Madrid

A blogueira e designer italiana Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez se encontraram em Madrid para abrir um bar Nespresso. “Almoço com a Rainha da Itália”, escreveu o sócio de Ronaldo no post que acompanha a foto no Instagram. A imagem foi traduzida por fãs.

Georgina Rodriguez está jantando com Chiara Ferragni, em frente à mesa de futebol, em uma sala dedicada do bar, onde na quinta-feira a esposa de Fidez apresentou o projeto que já havia começado em Milão com a famosa marca de café. Fica claro pela foto que Ferragni também foi retratado e compartilhado em suas histórias, para o benefício dos milhões de seguidores de que se orgulha. E sob a foto publicada pelo perfil de Ferragni, um torcedor brincou: “Agora estamos esperando a foto dos esposos da Fides e do Cristiano Ronaldo”.

Assim, a iniciativa pioneira de Chiara Ferragni não pára no bar temporário de Milão, mas chega também a Madrid, num local com design personalizado e um menu que inclui a sua marca. E não está excluído que também se repetirá em outros lugares exclusivos em toda a Europa, bem como em outros continentes.

Por falar nas duplas femininas, Cristiano Ronaldo está ocupado com a seleção portuguesa no Campeonato Europeu de Futebol. O Ministro Dario Franceschini foi atacado pela Agência Fides na quinta-feira. O chefe da divisão de cultura e entretenimento viu-se nos olhos do rapper e apresentador de televisão, instando-o a “limitar a publicidade e o pragmatismo” no que diz respeito aos apoios e iniciativas de animação dos trabalhadores, sector muito atingido pela pandemia. Com meses de confinamento em particular.

A Agência Fides, cujo nome verdadeiro é Federico Leonardo Lucia, junto com outros artistas, arrecadou 4,6 milhões de euros para operadoras de música e entretenimento que ficaram sem apoio governamental.