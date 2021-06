Três novos membros do elenco e quando vai ao ar

As filmagens da segunda temporada de Rai com Luca Argentero estão avançando em ritmo acelerado

Estava filmando um filme A segunda temporada de close em suas mãos. Confirmou o papel da protagonista Andrea Fanti, charmosa e talentosa Luca Argentero. Várias novas entradas no elenco, conforme anunciado Francesco Arlanche, roteirista Desde a série Rai, o campeão de classificação, até o semanário Di Più Tv.

Como já se sabe há algum tempo A nova entrada principal do Doc 2 é Giusy Byscemi. Depois de passar alguns anos longe do set para se dedicar à família, a ex-Miss Itália retomou a carreira de atriz. Arquivo para a sexta temporada de Um passo longe do céu Agora pronto para mover as peças do Doc-In para suas mãos.

Giusy Buscemi vai usar sapatos de médico da enfermaria e desbloquear novas histórias ao entrar. Entre os novos jogadores também Alice Arcuri e Marco RossettiQuem vai preencher o papel de dois jovens médicos. Arcuri é tradutor de teatro, originário do teatro genovês.

Não há como negar que Doc-In Your Hands é uma grande oportunidade de carreira para Alice Arcuri. Marco Rossetti, por outro lado, não é novidade na telinha: recentemente o vimos ao lado de Raul Bova em bom Dia mãe. Mas em sua abordagem, existem muitos romances fictícios: Polícia distrital, RIS, Flying Squad, The Hunter, eu esperava que Dee morresse primeiro.

O criador Francesco Arlanche também previu que na segunda temporada de Doc, os acontecimentos emocionais da protagonista Andrea Fanti guardarão surpresas. A polêmica vai continuar pela ex-esposa Agnese e sua colega e ex-amante Julia.

Acima de tudo e de todos, porém, oscila Doença do coronavírus Isso perturbaria os eventos da série Rai, porque perturbou a vida de muitas pessoas. Haverá até um lançamento emocionante e parece que um dos médicos vai morrer (Falamos com alguma insistência do Dr. Lazzarini, cujo rosto Gianmarco Sorino lhe emprestou.)

Estas são as palavras do roteirista da revista Tahrir Cairo:

“Vamos abordar este assunto com um tom de esperança e otimismo, face a este momento de nascimento em que vivemos. A segunda série está prevista para ir ao ar nos primeiros meses do próximo ano”

As filmagens vão até novembro. Enquanto isso, a partir de 24 de junho, Rai irá ao ar toda a primeira temporada de Doc-In em suas mãos na reinicialização.