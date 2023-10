Francesco Ubbini, chamada de emergência para 118: levado em maca | O que diz o relatório médico?

Momentos de ansiedade para Francesco Ubini, que ia chamar a ambulância com urgência. Vamos descobrir o que aconteceu com o ex-concorrente Grande Irmão VIP

Definitivamente o reality show que ela apresentou Afonso Signorini Trabalhei para conscientizar os italianos sobre isso Francisco Ubbiniconhecido como filho de uma dançarina Alba Baretti. Na verdade funcionou Remova o rótulo “Filho de…”. Com esta experiência de TV.

Em casa teve a oportunidade de interagir com alguns concorrentes. Diana Mello Ele havia manifestado interesse, mas não foi pago porque estava noivo na época. também Tomás Zorzi Ele seguiu em frente, mas no final a amizade venceu em nome do carinho. A certa altura, ele saiu porque o reality show iria durar alguns meses, então ele e Elisabetta Gregoracci Eles saíram porque queriam Para poder abraçar a família novamente.

obrigado pelo GF VIP Hoje colabora com rádios e jornais e discute futebol. Entrando em detalhes, ele é comentarista esportivo dos jogos da Juventus no programa ao vivo do estádio, transmitido pela 7 ouro. Depois ele também esteve presente no elenco Hoje é outro diaprograma Serena Bortoni Agora foi substituído por A hora certa para Katerina Balivo.

Nessas horas ele está no centro das atenções porque foi protagonista de um episódio desagradável. Não é por acaso que a ambulância interveio, depois de uma ligação que ele fez para o 118. Mas o que houve? Vamos descobrir imediatamente.

lá História do Instagram Por Francesco Ubini preocupa os fãs

Os fãs concordam que Francesco Ubini arregaçou as mangas para conquistar seu lugar no mundo do entretenimento. Com comprometimento e dedicação Consegui quebrar o falso mito da recomendaçãoPorque é filho de um dos rostos mais famosos da televisão italiana.

Por ser uma figura pública, ele costuma compartilhar sua vida cotidiana com seus seguidores. Desta vez também não foi exceção, pois ele escreveu uma história para fornecer atualizações sobre seu estado de saúde. Infelizmente Trabalhadores da ambulância tiveram que intervir.

“Poderia ter sido muito pior.”

Basicamente publicando uma série de histórias onde Ele aparece deitado na cama Prontos para serem levados pelos ambulâncias (seus rostos estão obscurecidos pelo testamento de Francesco): “Esta é a minha segunda-feira. “Não há testes sérios, machuquei as costas na academia.”

no final História do Instagram Você pode visualizar parte do relatório médico que destaca A Contração dos músculos paravertebrais dorsais lombares: “Vamos colocar desta forma, pela dor que senti poderia ter sido muito pior.”



