O falso amor entre Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e o show de Jane Alexander

o Boletim do episódio 9 do Big Brotherum de Segunda-feira, 9 de outubroEles são particularmente afetados por um grande engano ou pela decisão de alguns rivais de descobrirem repentinamente que estão muito atraídos um pelo outro. Casais falsos são apenas isso Entre Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, entre Anita Ulivieri e Paolo Masella, e entre Heidi Bacci e Vittorio Minuzzi. Em suma, uma comunidade de amor. Para demonstrar, é claro. Coincidentemente, todos os novos casais parecem estar se formando após o apelo de Alfonso Signorini para que os inquilinos “se ocupem em criar dinâmicas”. Menção honrosa ao discurso de Jane Alexander: pelo menos quebra um pouco o tédio.

Giuseppe Garibaldi: Eu voto, talvez caiamos na armadilha. O erro mais perigoso que uma aspirante a personalidade da TV pode cometer – Além disso, vamos falar sobre isso: alguém realmente daria um papel remunerado a alguém que não sabe fazer nada no mundo do entretenimento? – Pelo contrário, podemos imaginar que o que ele está fazendo é menosprezar o público. É exatamente o que ele faz: beija Beatrice e depois revela seu interesse por Samira. O público não é estúpido e quem pensa que pode zombar dele merece ser esquecido. Garibaldi, no final desse programa, no máximo mil pessoas estarão te ouvindo. pelo menos.

Beatrice Luzzi: Eu voto bem, mas você está fazendo isso de propósito. Ela sempre reclama de ser a inquilina mais polêmica e estar no centro das maiores discussões do episódio e então o que ela faz? Cria a dupla mais falsa da televisão italiana dos últimos 20 anos. Além disso, ele comentou essa “simpatia” com a alegria de ir ao dentista para fazer implantes dentários sem anestesia. Então ele os procura. Uma seção por si só digna de comparação com Jane Alexander, da qual Beatrice emerge com os ossos em ruínas.

Anita Olivieri: A classificação é mais previsível do que a chuva na segunda-feira de Páscoa. Agora ela descobre que se sente atraída por Paolo Masella. de repente. amor à primeira vista. Depois de um mês. Bem, o tempo está uma loucura hoje em dia, mas não vamos exagerar. De alguém que, lembremos, afirma ter três diplomas – três anos, um mestrado e um mestrado, e portanto três diplomas em um -, eu esperaria estratégias mais inteligentes. Ela narra sua vida de filha aos pais como um melodrama único. Sim, é partilhado por milhões de famílias italianas. Porque pais separados existem de qualquer maneira. Dê-se paz, Anita.

Vittorio Minuzzi: Eu voto em Bolcino Pio. Ele nunca entrou no jogo, em termos de futebol, neste mês do Big Brother e não parece interessado em entrar. Por outro lado, ele se encaixa bem no seu canto. Quem sabe se eles vão se lembrar de deixá-lo sair de casa assim que o reality show acabar.

Alfonso Signorini: Voto em Calzeta. Não é gestão, mas mediação. Nunca dá a impressão de poder dar um rumo ao episódio, talvez porque a verdade é que este episódio não tem rumo (ah, como diz Vasco Rossi). À noite, o público só pode ficar ali e agir como uma meia. Se somarmos a tentativa de separar Letizia Beatrice do namorado, o quadro fica embaraçosamente completo. inteligência artificial.

Letizia Petris, Samira Lui, Angelica Baraldi, Alex Chavasz, Arnold Cardaropoli, Ciro Petrone: vote em desenhos animados sem vida. Se tivessem colocado Boulogne, Grendizer, Winx e Gigi La Trotola em seus lugares teríamos gostado mais. Não estou dizendo isso em 2030, mas mesmo em apenas alguns meses, ninguém se lembrará de nada sobre sua transição para o Big Brother.

Massimiliano Varese: voto de desempate. Ou seja, o gatinho do celular dos anúncios dos anos 90. Como um gatinho, Virgem está sempre atrapalhando e chato. Ele gosta de zombar de Beatrice Luzzi, mas pelo menos de uma forma menos sutil que Giuseppe. Ambos são inaudíveis.

Grécia Colmenares: voto em Hola Hola Hola, vou dormir no canteiro de flores. Você nunca entende nada do que ele fala, e isso o coloca fora da dinâmica da casa. Ele afirma ter um público que sente carinho por ele. Não, Grécia, você não sabe nada de italiano. Expresse-se com gestos, por favor. Quando o público a elege como favorita, ela pega leve: organiza um jubileu. Equilibrado.

Jane Alexander: Estou votando em Adora. Ela entra em casa como vigilante para confrontar Beatrice Luzzi e a pressiona a cada palavra. “Enquanto isso, eles escolheram a mim, não a você”: um nocaute em poucos segundos. Beatrice tenta revidar, mas Jane Alexander interpretou a vilã de “Elisa di Rivombrosa” por nada. Ele também não perde a paciência. Até fiz isso de casa, mas Jane não. Porque ela é a verdadeira dama. Nada a fazer: 92 minutos de aplausos. Após a carta enviada por Cinzia Turini, nos despedimos de Beatrice Luzzi. Uma manobra desesperada de Alfonso Signorini, que após esta cena atrevida convidou Jane Alexander para se tornar concorrente do Big Brother. Por outro lado, esta seria a única forma de tentar elevar os ratings.