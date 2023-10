Como os italianos usam a Internet e as comunicações online

Em 2022, o número de smartphones na Itália é maior que a população. Hoje em dia, esses dispositivos passaram a fazer parte do dia a dia de todo cidadão que muitas vezes possui mais de um smartphone para atender às suas necessidades.

Estudo, tempo livre e trabalho: os italianos se comunicam por diversos motivos. Para dar uma visão geral do que os usuários italianos fazem online todos os anos, desde 2012 a We Are Social publica o seu Relatório Digital Global. Esta é uma pesquisa de mercado de todo o mundo, incluindo a Itália, que é divulgada no início de cada novo ano.

Dados do Relatório Digital Mundial 2023

o Relatório Digital 2023 para Itália Revela as atividades online preferidas pelos italianos, dados sobre o uso da Internet, número de dispositivos e redes sociais preferidas. Um dado importante mostra como os italianos preferem acessar a Internet através de smartphones, que respondem por 52% do volume e do tráfego.

Os italianos pesquisam informações online, como notícias, eventos atuais ou guias e tutoriais para aprender algo novo. Entre os conteúdos preferidos para armazenar essas novas informações estão os vídeos, de fácil acesso a qualquer hora do dia e, graças às redes sociais como o YouTube, muitas vezes gratuitos. Com aproximadamente 75% da população nas redes sociais, os aplicativos para smartphones mais utilizados são os Meta apps (como WhatsApp e Facebook), seguidos pelo Instagram e TikTok.

Algumas tendências

A tendência que surgiu durante a pandemia e continua a crescer é o tema das compras online, o que é benéfico não só para a população em dificuldades. Embora a tendência de recuperação após o bloqueio do coronavírus seja o crescimento do setor de viagens e turismo online, mesmo este aumentou 83%. Em suma, os italianos pesquisam informações online, organizam viagens e fazem compras.

Mas não só. Afinal, a Internet também é um lugar de entretenimento. Vídeos engraçados, memes para enviar aos amigos, plataformas de streaming de filmes e músicas – você realmente não terá mais opções. No entanto, não há dúvida de que uma das formas de entretenimento preferidas pelos italianos online são os casinos online. Embora seja verdade que a popularidade deste sector disparou durante a pandemia, também é verdade que a sua popularidade continua a crescer. Por que? Porque os jogadores podem desfrutar de torneios de pôquer ao vivo, giros em caça-níqueis e Jogos de roleta grátis. Com os cassinos online, os italianos se divertem, mesmo sem precisar gastar dinheiro real.

Fosso digital

Claro tópico Divisão digital É um tema importante para realmente conectar o país inteiro. Tanto é assim que falamos frequentemente de uma Itália a duas velocidades com 14 milhões de pessoas que, em 2022, não têm ligação à Internet por razões outras que não económicas e geográficas. Quase 40% dos agregados familiares estão, pelo menos parcialmente, excluídos do mundo digital. Os italianos navegam pelas novas tecnologias e fossos digitais, o que contrasta com o belo país.

Com as inovações tecnológicas ao virar da esquina, como a inteligência artificial e os headsets de realidade virtual, a utilização da Internet pelos italianos poderá mudar nos próximos anos. Mas sem substituir os populares e queridos smartphones.