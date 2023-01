Unidos, o que aconteceu com Sancho? Ten Hag é paciente

Onde você esteve Sancho? Todos nós nos fizemos a mesma pergunta. um de jadon sancho É um tipo estranho e triste de história por trás. Ele desapareceu do radar na distância 22 de outubroDevido às condições não ideais, o menino inglês nunca mais foi visto nos campos, nem mesmo nas redes sociais. Depois disso, a exclusão da Copa do Mundo teve um efeito adicional. O jogador de 22 anos estava se distanciando de seus companheiros de equipe Unidos É concluído sob a orientação de instrutores confiáveis dez bruxas no holandês antes de voltar para Carrington essa semana.

As palavras do Ten Haag

Embora ele tenha voltado, Sancho Continue a seguir um plano de treinamento individual, mesmo participando de sessões em pequenos grupos. dez bruxasquem não o abandonou SanchoEle disse que não queria fazer horário quando era pupilo Unidos Estará de volta ao trabalho.

“Jogadores de futebol não são robôs. Volta para Carrington Isso indica que ele está progredindo e pronto para o próximo passo. eu gostaria de voltar Sério O mais breve possível. Mas alguns processos não podem ser impostos e este é um deles“. Estas são as suas palavras na conferência de imprensa que ele relatou Fabrício Romano.

Com apenas 22 anos, Sério Ele tem tanto tempo para se recuperar e voltar a empatar o futebol por conta própria.