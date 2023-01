A viagem ao Nepal termina mal – Libero Quotidiano

para Wild Lucarelli e seu potencial namorado dançarino Lorenzo BiagiarelliUma jornada turbulenta termina no Nepal. Aliás, o casal, após a transmissão que fez Millie Carlucci, fiz uma pausa no outro lado do mundo. Mas nem tudo correu bem. A história, claro, é transmitida nos perfis sociais da juíza Dançando com as estrelasonde narra passo a passo e foto a foto suas façanhas nas férias.

Primeiro, o casal embarcou em um mini-vôo inesquecível. Um trecho curto, de 93 quilômetros, de Katmandu para Chitwan, onde a turbulência era muito forte. E quanto menores os aviões, mais turbulência é sentida. Dos dois, Biagciarelli era o mais assustador. Dizer isso, claro, é Selvaggia, que revela como Lorenzo Ele a proibiu de restaurá-lo Enquanto ele estava se molhando (sim, ele estava filmando isso também). A senhora Palando também revelou na rede social: “A partir de agora, Lorenzo me proibiu de documentar sua imagem sexual”.

mas, isso não é tudo. Porque mesmo com o voo de volta, o voo transcontinental, nem tudo deu certo. Escusado será dizer no Twitter, diz Lucarelli. “Pagamos o voo (com escala em Doha) para Kathmandu caráter imoral (Economia) “Ele quer que saibamos.” Chegamos ao aeroporto de Katmandu 2 horas antes e descobrimos que o voo atrasou quase 2 horas. Outros passageiros foram notificados por e-mail e até ligações, e não recebemos nada. Agora o atraso é três. Horas e horas de espera aqui no vazio, Em um aeroporto não exatamente onde você encontra algo para fazer. Não sei. A Qatar Airways terá a reputação de uma grande companhia aérea? Corporate mas para a dinâmica dos aeroportos.