O que você não espera de um cirurgião VIP

Giacomo Urtis decidiu contar tudo, trazendo à tona o drama oculto em sua família: foi o que aconteceu com o cirurgião plástico mais querido do VIP.

Giacomo Ortis é um cirurgião VIP: muitos personagens do mundo do entretenimento passaram por suas mãos, alguns dos quais Giacomo encontrou na casa do irmão mais velho Vaib na versão mais recente. Logo após este reality show, Giacomo decidiu revelar um drama desagradável que tomou conta de sua família e se abriu completamente para o público italiano.

Giacomo Ortis e a difícil relação com o pai

Depois de entrar na casa Big Brother Vip com Valeria Marini, com quem formou rival, Giacomo Urtis ficou ainda mais famoso para o público do Canal 5: o cirurgião VIP já foi várias vezes recepcionado por Barbara D’Urso em salotti, participou do reality show apresentado por Alfonso Signorini, onde ele falou muito sobre si mesmo, principalmente por causa de seu temperamento gentil.

Depois de se formar em 2002 em dermatologia e venereologia, mudou-se para Milão, onde obteve seu mestrado em cirurgia plástica e aqui, lentamente, obteve sucesso, tornando-se o cirurgião plástico mais querido dos Vippons na Itália. Giacomo Urtis, na verdade, possui duas clínicas em Milão, uma em Roma e um centro especializado em perda de peso na Sardenha. A Urtis também abriu recentemente uma base em Londres. Além de cirurgião VIP, Giacomo Urtis lançou-se no mundo da televisão graças ao reality show.

Mas graças à experiência no GF Vip, Giacomo conseguiu revelar mais sobre si mesmo, até mesmo o drama familiar que infelizmente carrega consigo.

Já estando em casa, Ortis contou sua difícil relação com o pai, principalmente depois que ele saiu com a família, depois de se declarar gay. Tendo tido a oportunidade de esclarecer a situação com sua mãe dentro da Casa GF, Giacomo Urtis admitiu durante sua participação no reality show que seu pai, infelizmente, ainda não aceita essa coisa. Na verdade, parece que ele não quer muito ouvir as palavras do filho, situação que faz o cirurgião sofrer muito: “Meu pai fica me perguntando quando eu me caso, ele não aceita. Eu disse a ele que sou gay, mas ele não ouve, ele não ouve. Com o passar dos anos, cheguei a um acordo com isso. . Quando ele vê minha cirurgia plástica e pensa que estou fazendo porque sou teatral. E ele não associa com outras coisas”

