Mariah Carey arrisca processo de US $ 20 milhões por ‘Tudo que eu quero para o Natal é você’

A estrela pop foi processada por seu sucesso de Natal: o compositor Andy Stone afirmou que co-escreveu uma música com o mesmo título em 1989, cinco anos antes do sucesso da cantora. Mariah Carey é acusada de violação de direitos autorais, embora “os títulos das músicas não tenham direito à proteção de direitos autorais nos Estados Unidos” (de acordo com o jornal político americano The Hill)

De acordo com Andy Stone, sua música de mesmo nome seria tocada “amplamente” no final de 1993 e também apareceria nas paradas da Billboard. Os réus foram acusados ​​de explorar ilegalmente seu estilo e causar confusão com sua música, cujo título soa exatamente igual ao dele.

Mariah Carey é processada por violação de direitos autorais sobre a música de Natal “All I Want for Christmas Is You”: O compositor (Andy Stone) afirma que co-escreveu a música de mesmo título em 1989 e acusa a estrela pop de violação dos direitos de propriedade. Stone entrou com uma ação no tribunal federal de Nova Orleans na semana passada contra Carey, seu co-autor Walter Afanasyev e a Sony Music Entertainment.

A música de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, liderou as paradas da Billboard todos os anos desde 2019. De acordo com a BBC, a música teria arrecadado à cantora mais de US$ 60 milhões somente em 2017.

Em seu livro de memórias, “The Meaning of Maria”, a estrela pop disse que compôs a música “All I Want For Christmas Is You” usando “um teclado Casio barato”.

Com mais de 10 milhões de unidades vendidas e streaming nos Estados Unidos, é a primeira e única música com tema de Natal a ser certificada como Diamante pela Recording Industry Association of America.