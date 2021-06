Meghan Markle, o confronto (decisivo) com o Palácio de Buckingham se aproxima

Vax Live, Megan em um vermelho lindo: a camisa com uma barriguinha de bebê

Palácio de Buckingham não cabe e Meghan Markle Novos problemas podem surgir: o confronto agora é iminente. O As acusações de servos no palácio contra o A Duquesa de Sussex Mova os mares e as montanhas. Por outro lado, existe o Palácio de Buckingham, que tem o prazer de buscar a verdade e apoiar seus trabalhadores; Por outro lado, há Markle, que argumenta, em vez disso, que os colaboradores não teriam cumprido seu dever da melhor forma. Como sempre, é difícil buscar a verdade de estranhos, mas é limitado a Espelho Coloca Megan em uma situação ruim (mais uma vez).

Claro, a notícia de que o Palazzo abriu uma investigação não é nova, mas um momento crucial está para chegar: há vários colaboradores locais (dez, segundo Espelho) que disseram estar prontos para conversar. Uma fonte próxima à investigação disse que o confronto seria “brutal”. Em março, foi realizado o primeiro exame, principalmente após alegações de bullying contra o MarklePublicado no jornal londrino vezesIsso causou uma verdadeira comoção.

Tecnicamente, os resultados das investigações já deveriam ter sido publicados, mas parece que podem ser adiados para o próximo ano. Megan, por enquanto, Ele apela todas as acusações que ele obteve do palácio. Uma fonte interna apontou que o sentimento geral é de que isso levará a um confronto e que ele não descarta que será muito difícil.

“o Palácio Ele leva todas as acusações a sério محمل. O importante é mostrar a verdade. Isso significa garantir que todos que estão falando sejam 100% ouvidos. De sua parte, Markle permanece inflexível: ela tem certeza de que está certa e continua a dizer que a equipe não estava à altura do trabalho. Resumindo gosto Espelho“Os colaboradores não suportavam a pressão de trabalhar com ela, não entendiam como fazer seu trabalho e o que a Duquesa realmente queria.”

O O comportamento de Megan no palácio Ele sempre foi questionado, a tal ponto que de acordo com Robert Lacey, O O próprio príncipe William teve que intervir, tentando entender o que estava acontecendo no momento. E de acordo com os rumores, realmente era. William Para trabalhar, esclarecendo certos aspectos. Quando Megan foi questionada sobre sua atitude em relação aos colaboradores, a situação só piorou.

“Eu não tenho que mimar as pessoasUma resposta precisa: se estiver correta, explica por que colegas de trabalho costumam declarar que choram enquanto trabalham com ela. A principal razão para a divisão entre Harry E. William Megan era ela mesma. Enquanto isso, o palácio está divulgando Não tolera intimidação ou assédio.

A partir do momento em que Meghan explicou que ela tinha muitos problemas no palácio, até mesmo os colaboradores encontraram coragem para falar contra a Duquesa. A investigação continua e o confronto parece mais próximo: por enquanto, prefere-se o Palácio de Buckingham Não se apegue à história O Espelho, citando o controle constante sobre os fatos como razão.