Harry está a caminho de Londres, colocado em quarentena por Eugenia de York: sua única aliada no tribunal

Na casa de Meghan Markle e Harry: dentro de uma villa de luxo de US $ 11,2 milhões

atormentar Ele já estará a caminho de Londres, onde deverá apresentar a estátua dedicada à sua mãe, Lady Diana, no dia 1º de julho. Portanto, o príncipe poderia chegar ao Reino Unido nas próximas 24 horas.

Claro que Harry estará sozinho, Meghan Markle E eu fiquei Montecito, na Califórnia, com o recém-nascido Lillipet e com Archie, Negando decididamente os rumores O que deu uma possibilidade ao seu retorno à capital britânica.

Assim que Harry colocar os pés na Inglaterra, ele se mudará para Casa de Campo FrogmoreSua antiga casa, agora residência de Eugenia de York e sua família, onde permanecerá em confinamento solitário de acordo com os regulamentos anti-Covid, para então participar da inauguração da estátua de Diana no Palácio de Kensington. É claro que ela permanecerá em quarentena em um apartamento separado, em comparação com o apartamento de seu primo. para mim sol, a casa foi dividida em duas partes, especificamente para acomodar Harry.

Sua prima Eugenia, filha de Andrea e Sarah Ferguson, parece ser a única aliada de Harry no tribunal, especialmente depois de todos os detalhes que surgiram sobre as razões pelas quais o Príncipe entrevistou Oprah Winfrey, levando a duras acusações contra sua família. Tudo isso para se vingar da verdade daquele A Rainha levou seus títulos militares Resultado de megaxit. Por outro lado, como diz o ditado, os Sussex não podem alegar “ter seu bolo e comê-lo”, liberá-los dos deveres da corte tem seu preço, incluindo o título de Príncipe Archie.

Harry e Meghan também tiveram que dar Frogmore Cottage, um presente da Rainha para seu casamento. Chaves do palácio Eles foram entregues no ano passado para Eugenia, que mora lá com o marido Jack Brooksbank e o primeiro filho, August.

De acordo com os biógrafos de Sussex, Omid Scobey e Caroline Durand, sempre houve algo entre Harry e Eugenia. vínculo especial: “Como Harry, Eugenie é muito leal, honesta e divertida. Eles passaram muitas noites juntos em Londres.” Além disso, é ela quem apresenta a ex-namorada, Cressida Bonas, para a prima.

“Harry sempre confiou em sua prima quando se tratava de mulheres. Ele não apenas confiava nela, mas ela lhe deu conselhos excelentes porque sempre foi muito sábia.” Quando Prince começou a namorar Megan, eles frequentemente namoravam Eugenia e Jack. Meghan também tinha palavras gentis para a Princesa de York, ao admitir para Oprah que eles se conheciam antes de ela conhecer Harry. Em seguida, eles continuaram a se ver como um casal.