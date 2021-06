Hoje, o bebedor de vendas de telefone no balcão de peixes

É impossível esquecer o telemarketing selvagem: Roberto da Crema, Ele disse bigode o Karim Bigode ou Príncipe da Noite, nos anos 80 e 90, era um rosto muito popular na televisão, devido à exuberância (caracterizada pelo inconfundível hálito de cansaço) com que tentava vender produtos aos telespectadores. O que aconteceu com ele agora que está tão longe da TV (mesmo que tenha aparecido em maio na Rete 4 no Dalla parte degli animali e até alguns anos atrás tenha sido colunista de Barbara D’Urso)?

Roberto da Crema é pescador

O ex-latido milanês de 68 anos mudou-se para Lampedusa Com sua esposa Raffaella. Como ele explicou em uma entrevista à Nuovo Tv, Ir pescar em um barco Todas as manhãs, às seis, vai ao mercado, onde os habitantes da ilha costumam vê-lo atrás do peixaria que vende produtos: “Quando os pescadores viram minha grande paixão, começaram a me convidar em seus barcos de pesca. E agora, de vez em quando, vendo peixe atrás da barraca do mercado. Eu faço isso só por diversãoNa verdade, é um hobby, mais do que um trabalho: Roberto da Crema dá peixes para a peixaria, em troca de algumas informações sobre os melhores lugares para pescar.Sua renda vem de uma empresa de Milão com os estoques e o câmbio de bens, geridos pelos dois filhos Maurice e Valentina: “Agora sou funcionário deles, então eles me dão meu salárioSeu retorno à televisão não está excluído: depois de sua experiência no reality show Fazenda Em 2004 (onde ele estava Desqualificado para remar) Pavo não se importa em fazer isso Ilha da Celebridade, para mostrar suas excelentes habilidades como pescador.

3 curiosidades sobre Roberto da Crema

1 – Ele também era um ator: Il Baffo estrelou dois filmes, o comediante Turnkey (1996) de Mariano Laurenti e Per Case (1999) de Giuseppe Conti (dedicado a sua vida, em que se interpreta), bem como na série Nebbia in Valpadana com Cochi e Renato (2000) e em um episódio de Camera Café (2008). Mais recentemente, ele fez uma participação especial na série Romulus + Giuli Parody: Italian World War (2018).

2- Não falta nem um baixinho arco musical: Em 1995 ele gravou uma balada EP intitulada “Vendo (Parola di Baffo)”.

3- Durante a temporada de futebol de 2008/09 ele foi assessor de relações públicas lá Sondrio CalcioA equipe na época era excelente.