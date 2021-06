Hoje à noite na TV, 23 de junho de 2021, Programas, Filmes, Ray, Mediaset, No 7, Sky

Terça-feira, 22 de junho de 2021 Opinião Anuncie via Conferência de imprensa Cronograma para a temporada 2021/2022 a partir de Rai 1. Abaixo, sugerimos que você Todos os programas anunciados, Dividido por hora e dia.

Programa de irrigação 1 2021/2022, esta manhã

Todos os programas a seguir são transmitidos de segunda a sexta-feira, exceto nos fins de semana.

A partir das 6h45, a partir de 13 de setembro de 2021, será transmitido no ar Uma manhã. Como de costume, a cooperação com TG1Para fornecer aos telespectadores as últimas notícias. mas também Informação extensaArte, belezas locais, dicas e sugestões para retornar à Itália após a pandemia. O par de conectores de software ainda não foi determinado.

A partir das 9h55, novamente a partir de 13 de setembro, previsto Histórias italianasconduziu Eleonora Daniel. Um programa baseado em notícias e informações, com consequências sociais associadas e Tópicos de informação. Depois disso, o programa também oferece serviços exclusivos e entrevistas com personalidades notáveis. institucional.

Além disso, sempre ao meio-dia, feito por Antonella Clerici Retorna a partir de 13 de setembro às 11h55. O programa diário usa culinária e comida para se envolver em conversas com os convidados regulares do programa, discutir eventos atuais e apresentar jogos para os espectadores de casa. sempre com intenção Conte a rotina diária dos italianos na hora do almoço.

Programa de irrigação 1 2021/2022, tarde

Todos os programas a seguir são transmitidos de segunda a sexta-feira, exceto nos fins de semana.

Serena Burton Funcionando a partir das 14h00 de 13 de setembro de 2021 Hoje é outro dia. Uma nova temporada em que são propostas entrevistas e serviços, histórias da vida real e momentos de conversa com formadores de opinião e convidados ilustres.

também confirmado Alberto Matano para comportamento viva a Vida, de 05.05 em 14 de setembro de 2021. As peças mais úteis Isso marcou a versão 2020/2021 não mudou. Portanto, o objetivo da transmissão continua a ser fornecer insights e atualizações sobre eventos de notícias relevantes, contados por apoiadores e Fique no estúdio com convidados e comentaristas.

Rai 1 cronograma 2021/2022, hora do dia nos finais de semana: sábado de manhã

A partir das 6h de sábado, 18 de setembro, Rai 1 Il caffè di RaiUno transmite, com Roberta Amendola e Pino Strabioli. Como de costume, o programa apresenta entrevistas com escritores e acadêmicos, transmitindo o renascimento cultural do país todos os sábados de manhã.

Uma manhã Vir a ser na família Todos os sábados de manhã, a partir das 8h30, e todos os domingos de manhã, a partir das 6h30. Versão de fim de semana do programa, com Tiberio Tempere e Monica SetaComeça no sábado, 18 de setembro.

Às 10h30 de sábado, 18 de setembro, começa bom dia e bem estar, transição Carbono gira. Pelo terceiro ano consecutivo, a fórmula permanece inalterada, fornecendo aos telespectadores atualizações, informações e dicas úteis para manter um estilo de vida saudável.

Também a partir de sábado, 18 de setembro, Alberto Angela lidera a Passagem Noroeste, Começando às 11h20 todos os sábados. O documentário tem transmitido serviços culturais, aventuras e viagens para descobrir o mundo, a ciência moderna e antiga, de vinte e cinco anos atrás. Como de costume, filmes de todo o mundo também foram coletados para esta edição.

Termina na manhã de sábado, 18 de setembro linha de vida verde, feito por Marcelo Massi e Daniela Ferola, transmissões a partir das 12h30. O programa tem um objetivo específico este ano: despertar a atenção para a sustentabilidade urbana, respeito ao meio ambiente, bem-estar e saúde; Resultados que podem ser obtidos com foco em inovação e projetos sustentáveis ​​para o meio ambiente.

sábado à tarde

Em 25 de setembro de 2021, Marco Lorne Apresenta-se todos os sábados às 14:00 Itália Sim – discutido. O formato será renovado para a ocasião, mudando a configuração do tempo em relação à edição anterior, mantendo o foco na Itália e em sua beleza inalterado. Portanto, duas equipes de posições diferentes têm que se defender Motive-os a “sim” e “não” Em relação às perguntas feitas pelo inquilino a Lornie.

venha também linha Azulconduziu Donatella Bianchi com Fabio Gallo, às 15h55, transmitido apenas até 30 de outubro de 2021. O programa já está no ar a partir de 1º de maio de 2021 e oferece viagens de submarino, mas não apenas, para descobrir os mares nacionais. Então, a partir de 11 de dezembro, o programa foi substituído por Linea Bianca com Massimiliano Osini, Em seguida, transmita a partir das 17h55 Que, do Linea Blue Sea, em vez disso, transporta os espectadores para as altas montanhas.

Voltando no dia 25 de setembro também Na foto com Lorena Bianchetti. O programa é transmitido todos os sábados a partir das 18h00 e todos os domingos a partir das 10h30. Encontro com espirituais, acompanhados de convidados e testemunhas de vivências relacionadas com a fé.

Durante o dia nos finais de semana: domingo

Todos os domingos, a partir de 19 de setembro, às 9h40, é transmitido ao vivo Países que vão com Livio Leonardi. Uma forma original dedicada a promover a Itália e o patrimônio cultural escondido em todos os lugares. Os tópicos abordados incluem arte, arquitetura, tradição e turismo.

Linha verde arejado com Ingrid Mochitelli e Baby Convertini A partir das 12h20, a partir de 19 de setembro de 2021. A nova edição do programa continua uma jornada pela bota que inclui convidados, repórteres, cultura, tradição, gastronomia e arte. Mas também as histórias contadas pelos moradores dos locais visitados durante cada episódio.

Continua no domingo, a partir de 19 de setembro às 14h00, com Mara Vinier e Dominica NContainer de conversas apresentando entrevistas e comparações entre VIPs e personalidades institucionais; E a partir da temporada 2021/22, as pessoas comuns estão ansiosas para contar e compartilhar suas histórias.

Segue às 17.20 Nós … é grátis, que é conduzido pelo terceiro ano consecutivo por Francesca VialdiniEle conta histórias motivacionais para inspirar os espectadores e mostrar-lhes diferentes fatos e a vida.

Início da noite e horário de pico

A partir de 27 de setembro, o game show continua todos os dias o legado, Com Flavio EncinaA partir das 18h45.

Também Soliti Ignoti by Amadeus Renovado para um novo lançamento, a partir de 13 de setembro todos os dias às 20h40.

Horário de pico

Carlo Conti Em andamento uma nova edição de Isso e o que aparece A partir de sexta-feira, 17 de setembro. A receita do programa permanece inalterada: muitas personalidades da TV tentam imitar fenômenos sociais, cantores, atores ou colegas, tanto quanto possível.

do grande é um programa Alessandro Cattelan, dois episódios especiais foram transmitidos no sábado, 18 e 25 de setembro de 2021. Durante a coletiva de imprensa, a diretora Coletta enfatizou repetidamente a singularidade do programa; Projetado para mostrar ainda mais os talentos de Cattelan na rede principal Rai.

Amadeus De volta ao básico, leads Arena 60-70-90Programa baseado em música no sábado, 2 e 9 de outubro de 2021. da Arena de VeronaAssim, o maestro (ex-DJ) sugere uma viagem pelas canções e sons dos anos 60, 70 e 90.

maravilhas É também o título do programa de promoção baseado em documentário para Alberto Angela, transmitido a partir de sábado, 1º de janeiro de 2022.

venha também Dançando com as estrelas, Com Millie CarlucciA partir de sábado, dia 16 de outubro, às 20h35.

The Voice Senior Em seguida, o talento da terceira era liderado por Antonella Clerici A partir de sexta-feira, 19 de novembro. O júri ainda não foi decidido, mas é provável que seja composto por membros da primeira edição, com alguns acréscimos.

segunda noite

Set Storyconduziu Monica MaginiEstá no ar desde 20 de setembro.

Prosseguir Porta Porta, de Bruno VespaTodas as terças, quartas e quintas a partir de 14 de setembro de 2021.

2021 eventos

O evento é proposto na segunda-feira, 13 de setembro, para comemorar o início do novo ano letivo Todos para a escola, a partir de 16,35.

Flavio Insinna, Quarta-feira, 17 de novembro, dirigindo Milagres da noite UNICEF, que premia um dos doze cantores e artistas durante um evento de caridade.

Quinta-feira, 2 de dezembro e sexta-feira, 3 de dezembro das 17h05 às 18h45 e sábado, 4 de dezembro, das 16h45 às 19h55, em seguida, transmitido Sexagésima quarta edição do Zecchino D’oro.

começo de Sanremo Young Em vez disso, está programado para quinta-feira, 16 de dezembro.