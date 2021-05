Amigos, o gesto de Tancredi em direção a Arisa estimula o debate. ‘Pare de persegui-la’

11 de maio de 2021







2021 Amici, que chega à final do Maria de Felipe

O Gesto de Tancredo Da direção Areisa Causa polêmica. Depois que o cantor foi excluído do Amici 2021, de fato, muitos perceberam os detalhes. A artista, que segue alguns professores como Rudi Zerby e Lorela Cocarini no Instagram, não segue mais Arissa. Como se sabe, Tancredi foi um dos alunos mais queridos e seguidos da escola Maria de felipe.

Infelizmente, sua aventura com Amici acabou nas semifinais. Tancredi Ele foi eliminado do show por um episódio do final. para Estão competindo pela vitória Na verdade, eles serão os dançarinos Julia e Alessandro e os cantores Akafen e Diddy W. Sangiovanni. Depois de experimentar o programa, o jovem voltou ao Instagram para anunciar grandes projetos. “É sempre um prazer trazer para o palco uma peça minha inédita – escreveu, postou um vídeo de uma de suas performances -. Boas notícias: BALLA ALLA LUNA estará presente no EP IRIDE, no dia 05 / 14. “

Em vez disso, não comente sobre o caminho do anúncio amigos Que infelizmente parou A poucos passos da final. De acordo com muitos fãs, o caminho de Tancredi foi influenciado pelas escolhas que Arisa teria preferido em algumas ocasiões. Raphael Renda. O professor sempre demonstrou grande entusiasmo pelo trabalho de uma cantora sem amor, Mas isso não significa que ele não tenha seguido Tancredi corretamente. No entanto, o amarelo a seguir foi removido, e muitos estão questionando se a escolha de não seguir (ou parar de seguir) está relacionada ao resultado do caminho para Amigos 2021.

Nas semifinais, Tancredi falou pela primeira vez sobre Relação com o pai, O famoso diretor criativo da Armani. A cantora executou notas Volte para casaE inserindo algumas fitas atribuídas ao pai no texto “Estou doente porque realmente me importo com você – ele cantou – não consigo mais te ouvir com apenas um telefonema. Mal posso esperar para te abraçar e ir para casa.” Apenas Arissa elogiou sua capacidade de contar experiências pessoais com grande habilidade. “Escrevi essas palavras para meu pai. Somos próximos, mesmo estando longe, sinto muito a falta dele.”