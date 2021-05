Triunfo de Sophia Loren “Eu queria me esconder” foi o melhor filme de Corriere

“Madonna me ajuda, é difícil de acreditar. A primeira vez que cheguei a David foi há 60 anos, mas esta noite parece que foi a primeira vez. A paixão e a diversão são as mesmas. O protagonista comigo é um mágico, uma criança chamada Brahima e agradeço aos meus empresários Eduardo. Ele deu vida de coração e sensibilidade. ‘E o espírito desse filme e do meu personagem, e eu também sou muito grato por esse filme, ele é um homem maravilhoso. Não sei se isso é meu último filme, mas ainda quero fazer filmes cada vez mais bonitos, absolutamente não posso viver sem cinema. ”Ele Sophia Loren, vencedora de David De Donatello em 2021, Melhor Atriz de 86 para cada ‘Vida à sua frente’ Seu filho, Eduardo Ponti, está mais animado do que ela, se possível, para ajudar a mãe a carregar a estátua. Seu sétimo como tradutor, além de outros especiais, incluindo uma carreira que foi para Sandra Melo, a vermelha brilhante que cita Maestro Manzi: “Nunca é tarde”.

Vitórias para “Eu queria me esconder” Sobre o pintor Antonio Legabo do diretor Giorgio Huqur: Sete estátuas (teve quinze indicações), incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor (“Long Live Cinema – Rights Suspension – Todos os finalistas foram ótimos filmes, mesmo dirigidos por jovens diretores e isso é um bom presságio. Vamos lembrar de Ligabue mesmo quando estávamos conhecendo um cara. Sem-teto pinta Madonna. Vamos lembrar o valor de cada homem e defendê-lo enquanto pudermos, de todas as formas ”), o melhor tradutor de Elio Germano. Dupla Não Heroica, Matilda De Angelis e Fabrizio Bentifoglio “A incrível história de uma ilha de rosas.” O melhor novo diretor é Pietro Castelletto, com Predadores. Massimo Cantini Parini ganha seu quinto David “Srta. MarxEscrito por Susanna Nicchiarelli que também ganhou o prêmio de Melhor Produtor (Vivo e Raicinema com Tarantula) e trilha sonora de Cherry Cat contra Great Cold e Downtown Boys. Surpreendentemente, a melhor canção original de David 66 foi para Luca Medici por ‘ Imigrante(Tulu Tolu) Quem venceu o candidato preferido “Sim (eu vi)”, A música escrita por Laura Bossini com Diane Warren e Niccolo Agliardi “A vida está à frente dele.” “Se eu soubesse que estava vindo”, comenta ele, divertido, de sua casa.







A edição deste ano está sob a bandeira da esperança(A) Um dos setores mais afetados pela epidemia. E, de fato, fora da emoção, com o momento mais comovente do momento da pequena estátua O melhor roteiro póstumo foi para Mattia TouréRoteirista e diretor falecido em 2019 aos 47 anos «Filhos “ É aposentado por sua filha EmmaEla subiu ao palco com a mãe, Francesca: “Parabéns ao meu pai que conseguiu ganhar este prêmio mesmo não estando mais lá. Bravo Papa ». Uma ovação de pé para ela também, e Sophia Loren também.