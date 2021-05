Um guia rápido para entretenimento online e experiências virtuais

O Luz é jolla Ele apresenta essa série contínua de atividades online que devem ser realizadas em um computador ou tablet durante a quarentena.

Aulas iniciais e aprendizado

O Complexo Beth Israel apresenta o próximo Fórum do Clube Masculino, Conversa com o Subchefe da Missão, Eitan Weiss, 19:00 Quarta, 19 de maio online. Weiss, do Consulado Geral de Israel em Los Angeles, discutirá questões atuais que representam desafios e oportunidades para Israel e a região. Gratuito e aberto ao público. Registro requerido. cbisd.org/programs/mens-club-monthly-forum-may

• Ofertas da San Diego County Cycling Association “De bicicleta na cidade” 18:00 Quinta-feira, 20 de maio online. A sala de aula virtual foi projetada para ajudar os passageiros a se sentirem mais confortáveis ​​compartilhando a estrada. Os tópicos incluirão a segurança geral da bicicleta, direitos e responsabilidades legais e habilidades de manuseio de emergência. Livre. sdbikecoalition.org/basic-road-safety-class

Familia e filhos

Il Children’s Discovery Museum em San Diego apresenta The Roots: Portugal Online quinta-feira, 13 de maio. (Cortesia do Museu de Descoberta Infantil de San Diego)

• Vista do Museu das Descobertas Infantis de San Diego Raízes: Portugal 16h00 Quinta-feira, 13 de maio via Facebook Live. O evento incluirá uma visita guiada ao Centro Histórico Português, um programa de culinária, aulas de línguas e muito mais. O museu oferece ainda grupos de atividades infantis gratuitas, inspirados na cultura e tradições portuguesas, em parceria com a Biblioteca Pública de San Diego. sdcdm.org/virtual-roots-portugal

Ofertas de caráter coletivoConexões virtuais: Oh, polvo! ” Quinta-feira, 20 de maio, às 15h30 online. Conecte-se com o maior dos polvos, o polvo gigante do Pacífico, e descubra seus nove cérebros e três corações. Líderes ambientais de escolas de ensino médio direcionarão o artesanato de animais online. Livre. thenaturecollective.org/events

Arte e Cultura

• O Sinfonia de La Jolla e Chorus “A Meeting in Time – Bach and Messiaen” será oferecido online a partir de sexta-feira, 14 de maio. Seleções da canção # 106 de Bach serão arranjadas e executadas por Stephen Schick (percussão) e Robin Valenzuela (teclados). $ 18- $ 39. lajollasymphony.com/events-tickets

• Apresenta o primeiro Festival Internacional de Cinema de San Diego Shorts internacionais de San Diego 14 a 16 de maio online. O evento de três dias contará com 100 curtas-metragens de todo o mundo, 11 equipes de cineastas e muito mais. $ 29 e acima. SDFilmFest.com/shortsfest

• Apresenta o Coro Feminino de San Diego ‘Mais forte do outro lado’ São 19h no sábado, 15 de maio no YouTube e 16h no domingo. 16 de maio, no Facebook Live. As festas virtuais apresentarão canções recém-gravadas sobre esperança, alegria e resiliência. Livre. sdwc.org

A Biblioteca de Música e Artes de Atenas está fazendo a seguinte oferta “Transmissão de jazz ao vivo em Atenas” Concerto online às 19h de segunda-feira, 17 de maio. O terceiro evento da série contará com o saxofonista Charles Macpherson e o pianista Randy Porter. $ 15 para membros da universidade; $ 20 para não membros. ljathenaeum.org/jazz

A Biblioteca de Música e Artes de Atenas continua sua série de palestras sobre o artista Joseph Boyce 18:30 Terça-feira, 18 de maio online. O curso de cinco semanas, ministrado pela historiadora da arte Victoria Martineau, celebra o centenário do nascimento de Boyce. A segunda conferência discutirá seu primeiro treinamento e educação de 1946 a 1961. $ 14 por aula para membros do Athena; $ 19 para não membros. ljathenaeum.org/art-history-lectures

Captura de tela de “Guide On”, um dos 38 filmes exibidos durante o GI San Diego Film Festival online de 18 a 23 de maio. (Cortesia do GI Film Festival San Diego)

• O Festival de Cinema de San Diego Apresenta seus programas anuais online de 18 a 23 de maio. O festival, que é oferecido a militantes militares e veteranos, contará com a presença de 38 participantes. $ 10 cada; US $ 8 para militares, veteranos, estudantes ou membros da KPBS, com tarifa completa e pacotes de ingressos de US $ 40 a US $ 125. gifilmfestivalsd.org/2021

Exibe o Museu de Arte Contemporânea de San DiegoTrabalhando Juntos: Perspectivas de Colaboração, Diversidade e Mulheres na Impressão ” Quinta-feira, 20 de maio, às 17h online. O painel de discussão Mulheres na Indústria Gráfica faz parte da exposição do museu “Experiências em Pedra: Quatro Artistas da Oficina de Litografia de Tamarindo” e será moderado por Alana Hernandez, co-curadora do MCASD. Livre. bit.ly/MCASDpanelMay

• Orquestra Sinfônica de La San Diego a Visualização de desempenho do The Shell, Sede da orquestra perto do Golfo, sexta-feira, 21 de maio às 19h, online. O concerto intitulado “What’s That Sound?” O diretor musical Raphael Bayer irá conduzir The First Music de The Shell e “Siegfried Idyll” de Wagner irá se apresentar. E “Giove” de Mozart“ sinfonia. No verão, a Shell abre suas portas ao público com entretenimento ao vivo. $ 25. sandiegosymphony.org/digitalpass

• Apresenta o ballet de San DiegoRaymondaStreaming on demand até domingo, 23 de maio online. O show apresenta o balé de Elizabeth Westrich e Jeff Gonzalez. $ 29 e acima. cityballet.org

Festas e eventos virtuais

• Ofertas da filial da Crohn & Coltis San DiegoLevante seus espíritos“18h30 de sexta-feira, 14 de maio online. O evento, um evento de degustação espiritual organizado internamente, verá o lançamento da Destilaria de destilarias Cutwater e um programa de streaming interativo. Os rendimentos irão apoiar a pesquisa local, educação e programas de apoio. Grupos de degustação começam por $ 150. ” bidpal.net/rys21

• O O Centro Nacional para Resolução de Conflitos oferece sua trigésima terceira sessão Prêmios do Pacificador Sábado, 15 de maio às 18h50 online. O evento homenageará pessoas e organizações comprometidas em trazer a paz para seus bairros e ao redor do mundo. O Dr. Anthony Fauci é o Pacificador Nacional de 2021. Grátis. bit.ly/NCRCawards

Gilson A. Meu queijo padrão de Wisconsin foi provado 18:00 Quinta-feira, 20 de maio online. Representantes do queijo Wisconsin irão liderar o evento, que contará com um prato de queijo para duas pessoas. Faça o pedido na segunda-feira, 17 de maio, para retirada em 19 ou 20 de maio em Gelson’s Pacific Beach, 730 Turquoise St. ; Gelson Del Mar, 2707 de la Vallee Road; Carlsbad Gilson, 7660 litros Camino SR. $ 23,99 USD. gelsons.com/wis Wisconsin

• Participar da Associação Internacional das Irmãs do Amor em La Jolla e da Organização Internacional das Irmãs do Amor em Mission Valley Sonhos da itália São 16h30 no sábado, 22 de maio online. O evento, um prêmio anual dos vencedores do Live Your Dream, apresentará uma noite interativa de vinho italiano e aperitivos com o especialista em vinhos Stefano Bugie. $ 20 e acima. soroptimistlj.org

