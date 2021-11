“Depois da série, minha vida se tornou insuportável. A polêmica sobre o dialeto romeno é absurda”

Ele chegou atrasado, roendo e parecendo chocado: “Eu fiz um chioppo”, diz ele, imitando o efeito de seu carro em outra coisa. Mas, assim que ela tentou explicar a dinâmica do acidente, as pessoas que esperavam por ela pela cópia impressa na biblioteca correram para aplausos. A vida de Michel Rich, 37, cartunista, na arte Zerocal Care, mudou em uma semana. sua série de tv, Corte ao longo das bordas, é o mais visto em Netflix. Seu último gibi, Nothing New on the Rebibbia Front (uma compilação de histórias de jornal e uma história de bastidores da série não publicada), fez com que arquivos bíblicos aparecessem na biblioteca. Os sinais estão perdidos: o símbolo de uma geração, a bandeira dos oprimidos, o porta-estandarte do mundo romano, o último intelectual da Itália. “Objetivamente, tem corrido muito bem, ele diz – mas não estou me divertindo muito. Espero que ferva. Espero que sim.”

Você ficou surpreso com o sucesso em toda a Itália?

“Não, sempre tive público mesmo fora da minha cidade. Não muito grande, claro”.

Ele foi criticado por escolher o dialeto romano. arrependido?

“A série pode ser criticada por mil motivos: pode ser ruim, talvez porque minha atuação seja inadequada. Mas a questão do dialeto romeno é ridícula, nem vale a pena ser discutida. Qualquer pessoa que consiga fazer compras por conta própria pode entender os obstáculos ao longo das bordas. Os outros são mal-intencionados ou precisam de uma desculpa para ir aos jornais ”.

A cultura italiana está centrada nos romanos?

“Parece óbvio para mim que existem mil coisas diferentes em mil dialetos. Há alguém menos representado do que os outros? Sinto muito. Mas o centralismo romano é realmente uma discussão fora deste mundo. Comum as pessoas não se importam. “

Você se sente, conforme definido, que é o último intelectual na Itália?

“Não é um título do qual me orgulho e no qual não me reconheço. Assim que soube, pensei: agora eles estão me destruindo. Na verdade, os odiadores chegaram.”

Dizem que ela ganha como Chiara Ferragni: é verdade?

“Espero que não seja seu. Tenho um padrão de vida que me agrada. Mesmo que ganhe mais do que cem vezes, não saberei como gastar esse dinheiro.”

Dos centros sociais à Netflix: o capitalismo triunfou?

“Em uma sociedade capitalista, o capitalismo sempre vence. Tento ser honesto com as pessoas e consistente. Não me recuso, para ter um público mais vasto, em radicalizar os conteúdos ou apoiar as causas que defendo. Resumindo: este é o meu trabalho, não o meu. Tampouco achei que meu trabalho fosse encontrar uma solução para o capitalismo ”.

A resposta da Zerocalcare à controvérsia em torno da série cult “Tearing the Edges ‘too Roman’.” “Come ve va de ingarellavve …”

Alguns notaram que ele mora nos subúrbios, mas frequentou uma escola francesa cara. ele está te incomodando?

“Moro em Rabibia desde os dois meses de idade. Eu sou francês, então fui para a escola francesa. Rabiea, então, não é o gueto. Nunca me imaginei como um gueto. Não entendo por que tenho que me justificar. ”

Mattia Touré (uma das autoras do livro de Boris, editora) disse à mesma geração que a precedeu. É um modelo?

“Sim, mas é rebuscado. Mattia Torre fez para mim as coisas mais bonitas que foram produzidas na Itália nos últimos 30 anos. Não me atrevo a abordá-lo, suas coisas são um modelo absoluto para mim. Para mim, acho que as pessoas que se identificam nos meus quadrinhos são as mais engajadas. Meus personagens falam muito pouco sobre assertividade. É claro que nossa geração é uma geração interferente. ”

Agora até as crianças estão lendo: o que você acha?

“O que é engraçado. Eu me pergunto o que ele está abordando. Alguns tópicos são muito adultos. Mas é verdade que essa ansiedade sobre a decepção com o professor de que falei na série parecia uma criança. E eu queria que alguém me dissesse que não. não se preocupe se você foi mal na escola. Ele não quebrantará o coração de um professor. “

A próxima história em quadrinhos?

“Será lançado entre maio e junho, e contarei sobre minha viagem ao Iraque. Certamente um assunto que me interessa mais do que o debate sobre o dialeto romeno. ”

A segunda temporada da série acabou?

“Desde que a série foi lançada, minha vida se tornou tão insuportável que eu a considero centralizada ou não quero ser envolvida em polêmica. Não há nada no mundo que me obriga a fazer isso. depende de mim. Mas se eu encontrar uma maneira de sobreviver, eu o faço.