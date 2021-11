Portoghesi e o segredo dos 90 anos sempre nos negócios – cultura e performances

(ANSA) – ROMA, 28 out – Muito jovem, Monica Vitti sorri ao espreitar da varanda da Casa Papanes, numa foto dos anos 1970. Para Paolo Portugese, a vida continua cheia de tarefas, ideias, aspirações e projetos, 90 anos também tem o sabor da ternura. O episódio que a grande atriz quase compartilhou em seu aniversário. “Ambos de 1931, em 2 de novembro I, em 3 de novembro”, sorri o engenheiro que Domingo, 31 de outubro, será relatado em Ray StoriaE O protagonista de “Dominica Conn”, vai ao ar das 14h à meia-noite.

Histórias de arquitectura que em muitos momentos cruzaram a arte, o teatro e o cinema, como foi o caso daquela casa romana, construída em meados dos anos 60 e depois palco de muitos títulos de comédias italianas. Scola a escolheu para o drama do ciúme, protagonista Viti. Uma foto dela foi tirada na varanda, que apareceu nos últimos dias, durante as fotos do empresário para quem foi projetada. “Conheci a Monica há muitos anos e é uma recordação muito boa”, diz Portuguesi sobre o majestoso jardim da sua casa em Calcutá, “uma pessoa muito especial, muito pessoal, muito cortês”.

O arquiteto fala ao telefone em entrevista à ANSA e às vezes se distrai, olhando para a atividade das pessoas ao seu redor. “Minha esposa Giovanna queria fazer uma exposição do meu trabalho aqui na aldeia, o que não é fácil porque o espaço é limitado”, explica.

O tempo está a esgotar-se, a semana de festas já está repleta de eventos, o destaque vai para o dia 3 de novembro, com o desfile em Maxxi e depois nos vários institutos culturais do mundo da Dramma della Gelosia, para um evento, organizado pela HALP ( Programas de Assistência Humanitária à Vida). No dia 5 de novembro outro encontro, desta vez a Missa na Basílica de San Carlo, é a joia querida de Borromini. No dia 11 de novembro, a Escola de Arquitetura de La Sapienza vai festejar com uma manhã em sua homenagem, no dia 13 a festa segue para Calcutá para a abertura da mostra. Um redemoinho cansaria um homem de trinta anos, mas ele não se assustaria.

Ele menciona o esforço na seleção de obras para a exposição (“Quem quer nunca fica satisfeito com o que faz”) e, ao falar, você percebe que o segredo desses noventa anos levados de maneira tão leviana provavelmente está justamente no desejo de trabalhar e estudo que ele nunca desistiu por um momento.

“Vamos em frente e mudamos – diz ele – o importante é manter a consistência”. A última obra realizada é de 2019, uma capela, ou melhor, a catedral de Lamezia Terme, uma obra que parece ser a soma de todas as suas reflexões sobre o sagrado, com suas altas torres sineiras de aço corten que lembram a Sagrada Família de Gaudi e uma fachada que parece quase abraçar os fiéis, convidando-os a entrar. “Tentei traduzir as idéias do Papa Ratzinger sobre o concílio em formas arquitetônicas, para colocar em prática as novas doutrinas da liturgia”, explica.



Na verdade, os cariocas gostaram de imediato, tanto que o projecto deve agora ser alargado com o quadrado frontal reorganizado: “O desenho está concluído e esperamos que o façam”, afirma, lembrando ao município que o o comissário acabou de sair.

Numa carreira que durou quase 70 anos, surgiram outras igrejas, em Terni, Vicenza, Calcata, Castellaneta, e depois mesquitas, de Roma no ano 95, que marcaram uma época, ainda mais recente, em Estrasburgo. , inaugurado em 2012. Ele se dedicou muito ao ensino – na Sapienza e depois na Politécnica de Milão, da qual foi presidente de 1967 a 1979 – e aos estudos, aos escritos que marcaram época sobre o barroco e seu amado Borromini (a partir de 2019 revisão de seu enorme livro de 1967). Mas em sua abordagem profissional há de tudo, de casas a jardins, de aeroportos a centros de convenções, da Torre de Respiração em Xangai à corte real do Rei Hussein na Jordânia, e da Ópera de Catanzaro ao Cemitério Cesena. Foi presidente da Accademia di San Luca, acadêmico do Lincei e presidente da Bienal de Veneza de 1984 a 1993. Hoje, outras lembranças de suas lembranças estão ligadas à Bienal de Veneza, as do trabalho que Aldo Rossi compartilhou em 1980 em por ocasião da primeira exposição de arquitetura, com Strada Novicima e com a maravilhosa experiência de Il Teatro del Mundo (“Io como diretor de galeria em um papel de cliente sem precedentes”). Foi a época do pós-modernismo, em que Portuguesi na Itália foi o principal proponente da ideia de estabelecer uma nova relação criativa com a história e as tradições de diferentes civilizações. Também houve críticas nas últimas décadas. E então acontece que os anos noventa também são a hora de se sentir bem: “Porque o que estou realmente contente – e ele confia – é ver que houve uma reavaliação: enfim hoje se entende que o pós-modernismo foi o movimento abolicionista . Para mim, a sensação é de maior compreensão … e por que não, respeite meu trabalho. ” (Lidando).