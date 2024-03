Massacre em Portugal: 540 animais, incluindo veados e javalis, mortos por diversão (sem autorização)

A expedição recorde de caça, em que foram abatidos mais de 500 veados, gamos e javalis, não foi autorizada.

atrás 500 animais Entre veados, gamos e javalis abate Na semana passada em Portugal, durante uma viagem de pesca Participaram dezesseis pescadores. As horríveis fotos do massacre na Serra da Azambuja foram orgulhosamente publicadas no Facebook por um dos participantes:

“Conseguimos de novo! 540 animais com 16 caçadores em Portugal, um recorde para uma caça extraordinária”, comentou o caçador sobre as fotos horríveis de centenas de animais mortos.

A postagem foi excluída logo após sua publicação, devido às reações de centenas de usuários que comentaram e compartilharam as imagens, levando a postagem ao conhecimento de políticos e autoridades locais.

O PAN (Partido para os Animais e a Natureza) condenou veementemente o massacre:

“Matar por alegria e por desporto é desumano. O Plano de Acção Nacional apelava a uma regulamentação rigorosa do sector da caça devido aos claros impactos negativos na biodiversidade, na protecção animal e no bem-estar, mas as nossas propostas têm sido sistematicamente rejeitadas. Ninguém sabe exactamente qual é o estado de conservação das populações de espécies classificadas é.” Como uma caça

“O PAN quer saber porque foi permitida a caça nesta serra, numa zona de grande sensibilidade ambiental, que já está no centro de polémica, onde está prevista a instalação de um sistema fotovoltaico de 775 hectares e o seu Estudo de Impacte Ambiental ( EIA) está em consulta pública até 20 de janeiro de 2021. Vamos questionar as entidades relevantes, nomeadamente o ICNF e o governo, pela manhã e exigir responsabilização.

O município da Azambuja emitiu um comunicado em que explica não ter sido informado da pescaria de que tomou conhecimento através das redes sociais, e confirmou queLicença de caça É emitido pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e não pelos municípios. O município também informou o Ministério do Meio Ambiente e o Centro Florestal Internacional para garantir a sua legalidade. O governo português, embora apoiasse a feitiçaria, também condenou o massacre:

“É um crime inaceitável, um ato de ódio que nada tem a ver com a caça”, comentou João Pedro Matos Fernández, Ministro do Ambiente.

O ICNF anunciou então, depois de receber relatórios de autoridades locais Eu nunca autorizei a pescaria Por isso, denunciou os 16 caçadores furtivos responsáveis ​​pela morte de 540 animais juntamente com os organizadores, a empresa espanhola Sant Portugal Monteros de la Cabra.

Fontes de referência: Expresso/Oh Meranti/Básico

