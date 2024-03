Com Kamehameha ele trouxe mortadela

Após a morte de Akira Toriyamacriador do mangá esfera do dragãoMesmo assim, abundam as homenagens ao cartunista japonês. Não podemos perder a homenagem ao Inter que ontem no pré-jogo contra o Bologna postou no Instagram uma foto de Thuram, com uma 'bola de dragão' na testa completa com uma legenda referente ao segundo capítulo do livro. A série de anime para televisão Dragon Ball Z, transmitida na Itália sob o nome “What's My Destiny Dragon Ball”, retoma dos volumes 17 a 42 do mangá.

Grato lembrete ao cartunista que não só no pré-jogo, e mesmo depois da vitória sobre os Emilianos, com derrota por 1 a 0, o Inter gostou de fazer algumas postagens satíricas nas redes sociais tratando, mais uma vez, do anime especificamente, neste caso o cenário em que eles derrotam Goku Majin Buu. Um devastador “Kamehameha” infligido por Carrot na versão Inter, que se transforma em Super Saiyan para a ocasião, em Majin Buu na versão Bologna. Conclusão Em referência a todos os torcedores do Inter, encarnados por Vegeta, que está exausto da batalha, e ainda encontra energia para levantar o polegar em aprovação a Goku.