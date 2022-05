Notícias de: Andreessen Horowitz, Eldridge, Norwest Venture Partners, FFL Partners, Origami Capital Partners, Oquirrh Ventures, HealthQuest Capital, KKR e outros

Andreessen Horowitz Ele levantou US $ 600 milhões para investir em jogos. A lendária empresa de capital de risco já é um grande investidor em jogos, mas primeira caixa de brinquedos Será o primeiro baú dedicado exclusivamente a jogos. ser visto aqui venturebeat. O fundo é dedicado a construir o futuro da indústria de jogos, disseram os investidores da A16z Andrew Chen, Jonathan Lai e James Goertzman em um post no blog. “Tendo sido investidores neste espaço por mais de uma década, está claro para nós que a indústria entrou em uma nova era e não há melhor momento do que agora para construir um fundo focado em apoiar a próxima geração de criadores de jogos.” Ela disse. O fundo é baseado na ideia de que os jogos desempenharão um papel vital na determinação de como nos comunicamos, jogamos e trabalhamos no próximo século. Ao longo da última década, os jogos passaram por uma mudança dramática do simples entretenimento empacotado para serviços online que são mais semelhantes em tamanho às redes sociais e tão grandes quanto as empresas de tecnologia de consumo, disseram eles. Os investidores da A16z disseram que os jogos mais bem-sucedidos da atualidade, como Fortnite, League of Legends e Minecraft, são comunidades que mantêm usuários fiéis a longo prazo e geram bilhões de dólares em receita anual. Além disso, os jogos também estão impulsionando a inovação em todo o ecossistema do consumidor, abrindo caminho para melhores mecanismos de engajamento, retenção e monetização do usuário, como microtransações, Passes de Batalha e tokens Web 3.

velocidade globalHoje, o fornecedor líder de soluções globais de talentos anunciou que levantou US$ 400 milhões em sua rodada de financiamento da Série B, aumentando a avaliação da empresa sete vezes em relação ao mesmo período do ano passado. ser visto Aqui está o comunicado de imprensa. Esta segunda rodada de financiamento é liderada por Eldridge E Parceiros de Empreendimentos da Noroeste Junte-se aos investidores da Série A Parceiros FFL No Conselho de Administração da Velocity Global para fornecer sua profunda experiência em tecnologia, futuro do trabalho e escopo global. A empresa mantém a participação majoritária e o fundador Ben Wright continua a atuar como CEO e Presidente do Conselho.

ciclorum provedor de plataforma em Milpitas, Califórnia, que protege dados, fechou um empréstimo de US$ 27 milhões da Série C. Ele liderou a rodada, elevando o valor total arrecadado até agora para US$ 46 milhões. Parceiros da Origami Capital E Projetos de Oquirrh. ser visto aqui barbatanas. A empresa pretende usar os recursos para expandir suas operações e escopo de negócios. Liderado por Vishal Gupta, CEO, ciclor ciclor Ele fornece uma plataforma aberta, automatizada, baseada em navegador e centrada em dados. A plataforma permite que as organizações usem soluções para descobrir, categorizar, proteger e rastrear dados da empresa, dentro e fora dos limites da organização. Mais de 2.000 empresas e organizações governamentais em 29 países, incluindo American Express, Applied Materials, ADM, Saudi Telecom e ICICI Group, usam Seclore para atingir suas metas de segurança, governança e conformidade de dados.

Capital de busca de saúdeHoje, uma empresa focada no setor focada em empresas que maximizam o valor da assistência médica, anunciou o fechamento da HealthQuest Partners IV, LP, para US$ 675 milhões. Revolucionando o setor de saúde. ser visto Aqui está o comunicado de imprensa. A HealthQuest investe em todos os subsetores de saúde e acredita que a inovação em saúde acontece quando tecnologias médicas, ferramentas de diagnóstico, saúde digital e serviços inovadores convergem. Os mercados-alvo para o quarto fundo incluem empresas em estágio comercial que melhoram os resultados dos pacientes ou reduzem custos e ineficiências no sistema de saúde. A HealthQuest também buscará empresas em crescimento com foco nas tendências atuais do setor de saúde que estão atingindo um ponto de inflexão na adoção com impacto a longo prazo. O Fundo IV procurará empresas que estejam inovando no lado clínico/tecnológico, como diagnóstico assistido por IA e oncologia de precisão, bem como empresas que estejam inovando no modelo de atendimento, incluindo soluções de ponta para cuidados primários e móveis ferramentas de saúde para os profissionais. Desde a fundação da empresa em 2013, a HealthQuest levantou mais de US$ 1,6 bilhão em quatro fundos e investiu em uma variedade de startups de saúde, incluindo Everly Health, Lunit, Thirty Madison e TigerConnect. A equipe também viu 18 saídas entre IPOs e fusões e aquisições, incluindo a venda de BardyDx para Hillrom (agora Baxter), BioIQ para LetsGetChecked, Biootheranostics para Hologic e Castle Biosciences IPO.

KKRuma das principais empresas de investimento do mundo, e Khmer (“A Empresa”), líder global em tecnologia de experiência do cliente (CX) e voz do cliente (VoC), anunciou que a KKR investiu uma maioria substancial na empresa. ser visto Aqui está o comunicado de imprensa. O investimento apoiará a aceleração contínua do crescimento da Alchemer por meio de marketing, inovação de produtos, parcerias industriais e fusões e aquisições estratégicas. Os termos financeiros não foram divulgados. Fundada em 2006, a Alchemer é a fornecedora líder de software CX e VoC que ajuda as empresas a coletar, analisar e aproveitar o feedback de clientes e funcionários para obter proativamente melhor engajamento, retenção e experiências do usuário. A Alchemer atende a mais de 13.000 clientes globais, incluindo um grande número de empresas da Fortune 500. “Estamos muito entusiasmados por ter a KKR como investidora na Alchemer. “Acreditamos que esta transação beneficiará nossos clientes e funcionários, acelerando nosso investimento em gerenciamento de experiência”, disse David Roberts, CEO da Alchemer. “A KKR compartilha nossa visão do papel do setor de experiência do cliente em traduzir o feedback do cliente em ação e o acesso à experiência, capital e recursos da KKR colocará a Alchemer em uma posição melhor para cumprir essa missão vital.” O investimento na Alchemer baseia-se na experiência da KKR em investimentos de software globalmente, com investimentos recentes incluindo Autodata, Calabrio, Cegid, Corel, Cloudera, Epicor, Exact e OneStream, entre outros.

Uma empresa de capital de risco com sede em Cingapura projetos na selva Ele se aprofunda no Sudeste Asiático e na Índia com o fechamento de seu quarto fundo. O quarto fundo tem um volume total de US$ 600 milhões, dos quais US$ 450 milhões são para novos investimentos e US$ 150 milhões para investimentos subsequentes em empresas do portfólio. ser visto Aqui é TechCrunch. O fechamento do fundo eleva o total de ativos sob gestão da Jungle Ventures para mais de US$ 1 bilhão, tornando-se a primeira empresa de capital de risco independente com sede em Cingapura a investir no Sudeste Asiático e na Índia a atingir esse marco. Os sócios limitados do Fundo IV são divididos igualmente entre investidores que retornam e novos investidores. Os apoiadores que retornam incluem TemasekE Corporação Financeira InternacionalE FMO E DEGenquanto os novos LPs incluem Coleção StepStone. A Jungle Ventures foi fundada em 2012 por Amit Anand e Anurag Srivastava e lançada com um fundo inicial de US$ 10 milhões. A Jungle Ventures tem cerca de 60 empresas em seu portfólio e afirma valer mais de US$ 12 bilhões em capital investido de US$ 250 milhões, com uma sinistralidade inferior a 5%. Alguns dos investimentos mais populares da Jungle Ventures incluem os unicórnios Kredivo, Livspace e Moglix. Encontre empresas que possam se expandir entre o Sudeste Asiático e a Índia; Por exemplo, a Livspace foi fundada na Índia e agora também opera no Sudeste Asiático.

Parceiros de Empreendimento TuskLtd., agora a empresa de capital de risco em estágio inicial de seis anos de Nova York fundada pelo estrategista político de longa data Bradley Tusk e o ex-diretor da Blackstone Jordan Nove, fechou seu terceiro fundo com US$ 140 milhões em compromissos de capital. ser visto Aqui é TechCrunch. Isso é o dobro dos US$ 70 milhões que a empresa arrecadou para seu segundo grande fundo, fechado no final de 2019. (A empresa mais tarde fechou seu primeiro fundo no estilo Opportunity para continuar investindo no surto de empresas de seu portfólio no final do ano passado com US$ 60 milhões. ) A empresa diz que investiu em mais de 50 startups no total, liderou 20% dessas rodadas e viu 12 saídas no processo. Alguns de seus maiores sucessos incluem a exchange de criptomoedas Coinbase, que se tornou pública por meio de uma listagem ao vivo no ano passado; Plataforma de seguros Lemonade, listada no verão de 2020; e FanDuel, que foi adquirida pela empresa de apostas esportivas, jogos e entretenimento Flutter em 2020.

Ergon Capital Partners III SA (“Ergon”) anunciou que celebrou um acordo com Grupo Rodenstock (“Rodenstock”) para vender a totalidade da participação majoritária na Endo (ou “a Empresa”). ser visto Aqui está o comunicado de imprensa. Eles também venderão os investidores minoritários da empresa Capital Sherpa E Capital de Oquendo Sua participação ao lado de Ergon enquanto a equipe de gestão da Indo irá reinvestir no Grupo Rodenstock. A transação está sujeita à aprovação antitruste pelas autoridades competentes. Fundada em 1937, a Indo é o principal fabricante espanhol independente de lentes oftálmicas e um dos maiores distribuidores de equipamentos ópticos e oftálmicos. A empresa tem 440 funcionários em Espanha, Marrocos, Portugal e França e opera duas unidades de produção de última geração em Barcelona e Tânger. Em agosto de 2018, a Ergon adquiriu uma participação majoritária da Sherpa Capital, da Oquendo Capital e da equipe de gestão da Indo, com o objetivo de crescer e desenvolver ainda mais a empresa no promissor setor de oftalmologia. Desde então, a Indo experimentou um crescimento fora do mercado em seus principais mercados, expandindo sua base de clientes e ganhando participação de mercado significativa. Além disso, a empresa dedicou recursos significativos para modernizar suas instalações de produção com as mais recentes tecnologias e lançar produtos e soluções inovadoras no mercado.