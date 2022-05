Anna Maria, ex-parceiro Ezio Bosso / vulgo o pária porque …

Anna Maria e Ezio Bosso, Quatorze anos de amor

é chamado Anna Maria ex-mulher Do falecido compositor, pianista e condutor Ezio Busu. Não há muitas informações sobre ela, sabemos que sempre foi uma mulher um tanto reservada e que seu caso de amor com o artista durou quatorze anos. Apesar da separação, os dois mantiveram-se em excelentes condições, tanto que Anna Maria aceitou tornar-se sua assistente pessoal e continuou a fazê-lo até ao desaparecimento do compositor.

A história de “EZIO BOSSO QUE AINDA” é uma verdadeira história/memória de quem eles amaram

A mulher decidiu ficar ao lado de Ezio Bosso, tanto humano quanto profissional, durante toda a doença, enfatizou o músico. “Tive que começar do zero: exercícios de fala, de mexer os dedos. Este ainda é o caso hoje. Devo agradecer ao meu irmão, minha ex-mulher (agora minha assistente) e meu melhor amigo, Claudio Abbado.” Ezio Bosso disse em uma entrevista.

Ezio Bosso, uma doença/nevralgia que o impedia de tocar piano

Anna Maria, ex-parceira de Ezio Bosso, juntas até o fim

As razões para isso são desconhecidas Anna Maria e Ezio Bosso Sobre a separação, porém, em entrevista à Vanity Fair, o compositor explicou que a separação foi uma coisa boa para o casal. “Nós terminamos apenas para manter o amor. Mas até o sofrimento dele resistiu: adiei tão poucos livros na minha vida, gosto de ver como as histórias vão se desenrolar. Também quero ver como vai parecer para mim”, Ele disse. Anna Maria foi chamada de “A Intocável” por causa do apreço mútuo que ela tinha por Ezio Bosso.

