Uma viagem pela natureza, relaxamento e mar não poluído

Uma viagem às Ilhas Canárias significa, em primeiro lugar, escolher umas férias num ambiente único, com uma riqueza ecológica e cultural inigualável e um clima privilegiado que lhe permite viajar em qualquer época do ano. Graças ao clima ameno deste arquipélago para ficar em Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria, La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote ou La Graciosa É divertido 365 dias por ano. Sol, praias públicas gratuitas com areia fina e mar coberto, então a história, a gastronomia e a cultura tornam esses lugares ótimos.

A flora única destas ilhas faz com que qualquer turista se apaixone: existem aqui até quatro dos 16 parques nacionais da Espanha, dois dos quais foram declarados Patrimônio Mundial pela UNESCO.

A fauna e flora é muito rica e aqui crescem muitas plantas nativas, como o dragoeiro que é um símbolo das Ilhas Canárias.

Todas as ilhas que compõem o arquipélago têm um encanto único e distinto, e cada uma delas guarda algo a descobrir para o turista curioso.

Como chegar às Ilhas Canárias

Hoje é possível desembarcar no paraíso das “Ilhas da Sorte” graças às novas rotas disponíveis para quem quer desfrutar de uma experiência única e inesquecível.

Pintor Possui três conexões para as Ilhas Canárias: de Turim, Veneza e a Nova Rota de Florença.

Veneza Ele tem duas ligações por semana, às segundas e sextas-feiras. Do aeroporto Marco Polo a partida é sempre às 16h25, chegada a Gran Canaria às 20h05, regresso nos mesmos dias às 10h20.

Turim Ele só tem uma ligação, na terça-feira. O voo parte do aeroporto de Castel às 16h40, enquanto o regresso de Gran Canaria é às 11h00, sempre nos mesmos dias da semana.

Florença A partir de julho de 2022, também há um voo do Aeroporto Amerigo todos os sábados às 15h30 com chegada em Gran Canaria às 19h05. Está programado para retornar às 9h30, chegando a Florença às 14h45.

A empresa oferece ainda a vantagem de poder voar de ou para qualquer uma das Ilhas Canárias, e a possibilidade de fazer uma rota entre as ilhas sem custos, graças aos 170 voos que a empresa realiza diariamente no arquipélago.



Serviços a bordo

Os passageiros que optarem por viajar nessas novas rotas desfrutarão da qualidade da viagem, com serviços de companhias aéreas premium, como catering gratuito ou uma plataforma de entretenimento de última geração disponível em todos os voos.

Estes são os serviços adicionais:

Lanche gourmet a bordo

Mais espaço entre os assentos

Mais conforto

duas linhas

assentos de couro

Entretenimento em voô

Chamadas gratuitas entre ilhas

Aeronaves novas e ultramodernas, com idade média de 19 meses, respeitam o meio ambiente

Melhor entre as companhias aéreas número 1 na Europa

Pintor Começou a operar nas Ilhas Canárias em 1989 e nestes 33 anos transportou 74 milhões de passageiros. É uma empresa de referência para o transporte no arquipélago espanhol, mas também tem um papel de liderança na Europa: foi sete vezes premiada pela ERA (Association of European Area Airlines), e foi reconhecida como a melhor companhia aérea de Espanha no 2020 Prêmios Travellers’ Choice do Trip Advisor.

De 13 voos diários com os quais iniciou a sua viagem em 1989, a companhia cresceu para uma média de 200 voos por dia, e é a única companhia aérea que oferece voos de ligação para todos os aeroportos das Ilhas Canárias, bem como voos internacionais e para o resto da Península Ibérica.

todos os destinos

em 2005 Pintor Aumentou a oferta de voos para além das Canárias, com ligações diretas a 18 locais internacionais.

no Europa Voe para a Madeira e Ponta Delgada em Portugal, Turim, Veneza, Florença na Itália, Toulouse, Marselha e Lille na França.

no Áfricaligando as Ilhas Canárias a Marrakech, Fez, Agadir, Guelmim, Dakhla, Al Ain, Nouakchott, Dakar, Banjul e Ilha do Sal.

no Espanha Liga o arquipélago a muitos destinos nacionais, como Maiorca, Vigo, Pamplona, ​​Zaragoza, Múrcia, Santander, Vitória, Astúrias e Jerez de la Frontera. Em 2021, foram adicionadas ligações a San Sebastian e A Coruña, e em 2022 a Valladolid e Menorca.

