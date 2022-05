Festival de Cinema de Cannes 2022, os looks lindos da estrela (e gafes)

O evento mais esperado do ano chegou! existe o Gala morta (aqui O melhor e o pior de 2022), há Óscar Mas nada supera a magia Festival de Cinema de Cannes. Após uma pausa em 2020 e um adiamento para julho de 2021, o evento retoma suas semanas tradicionais em maio. Há muitas estrelas que brilham na Croisette em seus vestidos de contos de fadas e joias principescas. No entanto, há alguns deslizes: aqui estão os melhores e os piores desta edição.

segunda noite

“Tamanho” é a palavra-chave na segunda noite de Festival de Cinema de Cannes. São muitas as estrelas que apareceram no tapete vermelho em vestidos maxi. atriz Aishwarya Rai Parece um buquê com um vestido preto coberto de flores coloridas de Dolce & Gabanna. A modelo amarela fascina Yasmine TalksDiversão com um vestido plissado de antes Tony Ward. influenciador Leonie Hany Nuvem de tule rosa em mini vestido com cauda extra longa Elle Fanning no Giorgio Armani Privé Ela é uma boneca cor de pó. Entre todos, porém, destaca-se Adriana LimaQuem tem barriga exagerada (nu).

começo da noite

Celebridades estão em um show de glamour na noite de abertura e como sempre, não falta sensualidade. Valéria Golino Magia com um vestido Dior Feito de seda cor de petróleo com um decote distinto. Modelo Pedra Didi Ela é uma bomba sexy no vestido Roberto Cavalli Com busto todas as flores e corte. Exagerado? Acostumado a Festival de Cinema de CannesE Eva Longoria Concentra-se em babados puros com um modelo de chiffon preto com todos os babados Alberta Ferretti. No pescoço, a atriz também pratica um estrangulamento provocante Chopard. Sorriso encantador, cabelo platinado e estilos intrincados para Vista do bebêum grande guerreiro usando tênis de salto alto e armadura.

