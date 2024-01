O caos irrompe durante o episódio

O caos estourou durante o episódio L'Eredità e Marco Llorni ficou chocado. O que aconteceu?

o legado É um game show de televisão transmitido todas as noites pela Raiuno, e este ano o jogo está sendo apresentado Marco Liorni. O jogo eliminatório inclui sete desafios diferentes e sete competidores competindo para chegar à fase final do famoso programa guilhotina. Nesta fase do jogo, o atual campeão ou herói do dia deve ser capaz de adivinhar a palavra que une outras cinco palavras, denominadas As palavras começam, para ganhar o prêmio financeiro. O primeiro episódio foi ao ar em 2002, e hoje estamos na décima temporada.

O atual campeão do último episódio que foi ao ar o legado Ele perdeu a chance de ganhar no game show Raiuno, apresentado por celebridades Marco Liorni. Joseph Ele é o competidor que conseguiu chegar à final, guilhotina. Antes de chegar à fase final do jogo ele teve que desafiar outros competidores, Cesariana E Gaetano, Para o jogo chamado trello, Então eles passam para a próxima fase Joseph E Gaetano Que se desafiam para um jogo 100 segundos. Gaetano Ele é o competidor que alcança guilhotina Mas o que chama a atenção nesse episódio é que todos pensaram que era eu grande Os integrantes do programa foram mandados para casa aos poucos. Como por exemplo Gaetano e Giuseppe. Neste último episódio Joseph chega a um estágio guilhotina Acumulando 180.000 euros durante a partida, mas depois reduzindo pela metade várias vezes para chegar aos 22.500 euros.

As palavras-chave desta noite foram: Carne de porco, lúpulo, artificial, gelo e brincos. O que conecta essas cinco palavras, acho que o herói dominante é a palavra lago, Mas claramente esse não era o termo correto. Na verdade, foi a palavra certa que teria levado o desafiante à vitória cachoeira. Neste ponto, os telespectadores já deram a sua opinião nas redes sociais e certamente não faltaram controvérsias. Há quem fique confuso sobre este assunto, alguns acham que as palavras deste ano são ridículas, enquanto quem nas redes sociais escreve especificamente sobre as palavras deste último episódio:

“Perdi a explicação da cachoeira do porco, mas como você descobriu isso?” ainda “Mas o que é uma rampa de porco?”

Em suma, este ano o legado o caos prevalece, por uma razão ou outra. Talvez os autores do programa pudessem pensar em algo mais lógico que não despertasse suspeitas nos telespectadores e fizesse com que os concorrentes do jogo ficassem com o prêmio em dinheiro acumulado.