Transat Jacques Fabre: Que grande espetáculo no duelo entre Beccaria e Bona, líderes da categoria 40.

atualizar– Ambrogio Beccaria, da Alla Grande Pirelli, comenta sobre as condições extremas da noite passada:

Esta manhã, às 12h00 CET, Alberto Bona, do IBSA, ultrapassou Ambrogio Beccaria na Alla Grande Pirelli, colocando-se no oeste num duelo longo mas claro entre as duas motos italianas da classe 40. O rastreamento os coloca em terceiro e quarto lugares, respectivamente, a 6,3 e 12 quilômetros de Amarris di Nebout/Mahè, mas a posição mais ao sul parece destinada a realmente compensar amanhã e em alguns dias com o Trade Wind NE chegando depois de Porto Santo.

Lisboa-Há algo de que devemos nos orgulhar, pessoal. O duelo entre Ambrogio Beccaria e Alberto Bona ao longo da costa de Portugal na Transat de Jacques Fabre é um espetáculo fascinante. Hoje, os italianos Alla Grande Pirelli e IBSA dos anos 40 navegaram praticamente empatados na liderança da frota, à vista e a menos de duas milhas de distância, separados na classificação por apenas 0,2 milhas (às 18h CET). A distância percorrida nas últimas quatro horas foi idêntica (48,8 milhas para ambos), um sinal claro de que Beccaria e Bona, ajudados respetivamente pelos capitães Nicola Andreu e Pablo Santurdi del Arco, estão a levar a classe 40 ao limite.

Ambrogio Beccaria a bordo da Alla Grande Pirelli com Nicolas Andreu:

Alberto Bona sobre o IBAS pouco antes do Cabo Finisterra:

A Grande Pirelli liderou durante a noite entre terça e quarta-feira, mas o IBAS conseguiu diminuir a diferença. Uma exibição da notável tecnologia da classe totalmente italiana da década de 1940. Andrea Fornaro da Influência 2 conseguiu alcançar o grupo da frente e às 18h00 CET navegava na 18ª posição, a 43 milhas de Beccaria.

O comandante da frota enfrenta a frente fria, tentando avançar rapidamente para sul, até ao Porto Santo, para evitar a zona do furacão esperada amanhã a oeste de Lisboa.

Na Imoca 60, pouco antes de Finistere, o Charal de Jeremi Beyou e Frank Cammas lidera com 3,4 milhas sobre o For People de Ruyant/Lagraviere. Giancarlo Pedote do grupo Prysmian está na 14ª colocação, 75 milhas atrás do líder.

Em Ultims, agora ultrapassando a Ilha de Ascensão na etapa final para a Martinica, o SVR Lazartigue de François Gabart mais uma vez ultrapassou Armel Le Cleac'h no Maxi Banque Populaire XI, liderando por 14 milhas com 2.892 milhas pela frente. Tudo ainda está aberto.