Sorare, a startup que transformou o fantasy de futebol em Nft, está se aliando à Serie A

Imagens colecionáveis ​​raras: uma descrição se encaixa na tendência digital de tokens não fungíveis (nft) mais As estátuas são um dos passatempos históricos mais amados da Itália. comece muito raro Ele teve a ideia de unificar os dois setores com a adição de um terceiro igualmente seguido em nosso país que é Futebol de fantasia. Portanto, não é coincidência que a Itália seja atualmente o mercado que mais cresce para Sorare e os usuários italianos representam a segunda comunidade global de videogames com a nft fundada em 2018. Após a agregação US$ 680 milhões graças a uma rodada de investimentos da Série B Depois de se inscrever entre famosos investidores esportivos como Zinedine Zidane, Serena Williams e Kylian Mbappe, Soray assinou Parceria com a Lega Série A. Veja como o videogame que une o fantasy de futebol está evoluindo.

Como o Sorare funciona?

em mim muito raro Os usuários, chamados executivos, criam Formações com NFTs que representam jogadores. Cada equipe é composta por cinco jogadores: goleiro, zagueiro, meio-campista, atacante e outro ala. No momento do registro foi recebido Cinco cartas grátis Para se inscrever em diferentes torneios, cada um deles tem seus próprios requisitos de entrada, como a idade dos jogadores ou o país de origem do usuário. Os adesivos Nft reproduzem jogadores profissionais de futebol de mais de 200 times Copa do Mundo.

Dependendo do desempenho dos jogadores em partidas reais, todos os times registrados podem competir entre si para formar uma classificação. Quanto maior a posição do gerente na tabela de classificação, melhores prêmios ele ganhará. Cartões, como NFT, são Disponível em diferentes índices de raridade: Cada jogador tem 1000 cartas limitadas, 100 raras, 10 super raras e apenas uma carta única por temporada. “Se um jogador tiver um desempenho excelente durante uma partida real, seu cartão será mais procurado e, portanto, seu valor aumentará. Os executivos decidirão então se venderão o NFT correspondenteexplica com fio Nicolas Giulia, CEO e fundador da Sorare.

Nft e Ethereum

Sorare alcançou um tremendo crescimento por mais de Cartões de US$ 150 milhões Negociado na plataforma de janeiro até hoje. O número de usuários ativos mensais no Sorare cresceu 34 vezes entre o segundo trimestre de 2020 e o período correspondente de 2021, com 51 vezes as vendas no mesmo período. Capitalizando o interesse nos hobbies que os fãs de futebol adoram, a startup parisiense opera na interseção de alguns segmentos de mercado em rápido crescimento: aqueles tokens não fungíveis (US$ 2,5 bilhões vendidos somente este ano) de cartões esportivos (US$ 5 bilhões). dólares) e Esportes de fantasia como futebol de fantasia O que gerará vendas de até 48 bilhões de dólares globalmente até 2027.

“Estamos constantemente nos movendo em direção a experiências digitais para celebrar e refinar nossa paixão. Isso também se aplica aos esportes, onde clubes, jogadores e seus fãs fervorosos estão procurando novas maneiras de se conectar online. Júlia acrescenta. A Sorare nasceu do nosso amor pelo futebol e nossa experiência com o blockchain. Nós vimos O enorme potencial trazido pelo blockchain e nft Para abrir um novo caminho para os clubes de futebol, jogadores de futebol e seus fãs experimentarem um relacionamento mais profundo entre si. Estamos satisfeitos com o sucesso que temos visto até agora, mas este é apenas o começo. Acreditamos que esta é uma grande oportunidade para levar Sorare a mais fãs e organizações de futebol e oferecer o mesmo modelo comprovado para fãs de esportes e outros esportes em todo o mundo”.