Assista a filmes na quinta-feira, 30 de março, no horário nobre e no final da noite

Que filmes estão passando na TV hoje à noite? Aqui ela é para nós Guia completo da TV com os melhores filmes Hoje, quinta-feira, 30 de março de 2023, é exibido no horário nobre e no final da tarde nas principais emissoras de TV aberta, com tramas, atores e trailers.

Os Vingadores (ação e aventura) Transmitido na Italia 1 às 21h20Joss Whedon, estrelado por Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany e Lou Ferrigno. enredo do filme: Um antigo e poderoso Cubo Cósmico chamado Tesseract, capaz de produzir energia ilimitada, está nas mãos da SHIELD que está testando sua eficácia graças ao trabalho do Dr. Erik Selvig.

No entanto, o objeto atrai a atenção de Loki que, encorajado por um misterioso alienígena e seu outro emissário, decide recuperá-lo para destruir o planeta Terra. Depois de entrar no laboratório e subjugar Selvig e o agente Clinton Barton à sua vontade, Loki rouba o Tesseract e se prepara para iniciar uma guerra, com o apoio do exército alienígena Chitauri.

Para combater o Asgardiano, Nicky Fury incumbe a SHIELD de reunir super-heróis selecionados do projeto “Vingadores”. Os Vingadores: O Trailer Oficial Italiano Completo

é dividido (excitação) Transmitido na Italia 2 às 21h15Nate Shyamalan, James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Betty Buckley, Brad William Henke, Jessica Sola, Kim Director. o enredo do filmeA história se passa na Filadélfia, onde Dennis sequestra três alunas no estacionamento de uma lanchonete em plena luz do dia. As três meninas ficam confusas e assustadas com as mudanças repentinas em Dennis que, após alguns minutos, muda de atitude, atitude e voz, apresentando-se como a mulher Patrícia ou a ingênua criança Edwiges.

Paralelamente, descobrimos que o homem vem sendo tratado há anos pela psiquiatra Karen Fletcher, que o diagnosticou com um grave transtorno de personalidade. De fato, Kevin Wendell Crumb criou até 23 identidades, todas diferentes umas das outras, que ganham luz de acordo com o estresse a que estão submetidas.

O Doutor, embora pressentindo que algo estava errado, já que o caráter mais racional do homem não se revelava há algum tempo nas sessões psiquiátricas, não conseguia imaginar a natureza horrenda de seu plano… Split: novo trailer do filme italiano – HD

Um filho chamado Erasmo (comédia) Transmitido no Canale 5 às 21h20Filme de Alberto Ferrari com Luca Bizzarri, Paolo Kissoglu, Ricky Memphis, Daniel Liotti, Carol Alt, Valentina Corti, Felipe Pinto e Federico Amaral. o enredo do filme: o filme conta a história de quatro amigos, Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo, tão unidos na juventude que partilharam uma extraordinária experiência como Erasmo em Portugal. Vinte anos depois, todos seguiram caminhos diferentes, mas um triste acontecimento reaproxima os quatro amigos, agora com 40 anos: a mulher que todos amavam faleceu. O grupo viaja para Lisboa para o funeral, sem saber que a antiga paixão lhes deixou um grande e importante legado: pai, um filho chamado Erasmus e pai Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo. Faltando uma semana, os rapazes, com a ajuda de outra garota, devem encontrar o filho de 20 anos e fazer um teste de DNA para descobrir qual deles é o verdadeiro pai. Enquanto esperam por uma resposta, os quatro reencontram sua amizade e a leveza juvenil de seu passado, refletindo sobre as segundas chances e chances que a vida repentinamente oferece… Um Filho Chamado Erasmus: O Trailer Oficial do Filme – HD

Capitão Phillips – Assalto Naval (drama, ação, suspense) Transmitido na Rai 2 às 21h20Paul Greengrass, estrelado por Tom Hanks, Kathryn Keener, Michael Chernus, Max Martini, Chris Mulkey, Yol Vasquez, David Warschowski, Corey Johnson, John Magaro, Angus McInnes, San Chela, Mark Holden, Vincenzo Nicoli, Louis Mahoney, Gigi Rainis e Berkhad Abdi. o enredo do filmeO filme conta a história real do capitão Richard Phillips, que mora em Vermont com sua esposa, Andrea, e seus dois filhos. Um homem é forçado a deixar sua família para ir em uma missão no Chifre da África. Junto com sua tripulação, o capitão partiu a bordo do Maersk Alabama com destino a Mombaça com a intenção de ajudar os pobres habitantes, fornecendo-lhes alimentos e equipamentos para trabalhar a terra.

Alguns dias depois, no meio de um treino, Phillips percebeu que dois barcos se aproximavam. A hipótese é que possam ser piratas somalis. Todos os membros da tripulação são chamados às suas posições para combater um possível ataque. Enquanto isso, a emergência também foi comunicada à Operação de Comércio Marítimo do Reino Unido em Dubai. Felizmente, devido a um problema com o barco, o ataque pirata não aconteceu. Mas no dia seguinte, Maersk Alabama foi atacado novamente pela mesma frota pirata. Mas desta vez, os piratas embarcaram… Captain Phillips – Attack on High Seas: O Novo Trailer Oficial Inglês – HD. Capitão Phillips – Ataque em Alto Mar: Novo Trailer

tolos (aventura, fantasia) Transmitido no TwentySeven às 21h10um filme de Richard Donner, estrelado por Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Keri Greene, Martha Plimpton, Ki-Hui Kwan, John Matuszak, Robert Davey, Joe Pantoliano, Ann Ramsey, Lupe Ontiveros, Mary Ellen Trainor, Keith Walker e Curtis Hanson. o enredo do filme: Diante do perigo de perder suas casas em Goon Docks, Oregon, para dois empresários que planejam comprar toda a área para construir um campo de golfe, no fim de semana passado, um grupo de crianças que se autodenominam “Goonies” se reuniu. Entre os Goonies estão o otimista Mickey Walsh, seu irmão mais velho Brandon, dados inventivos, uma boca tagarela e uma gula sinistra.

Bisbilhotando o sótão de Mikey, eles encontram um mapa antigo que parece levar ao famoso tesouro pirata de One-Piece Willy, localizado em algum lugar perto de Goon Docks. As crianças decidem seguir o mapa, esperando que o tesouro as salve da expulsão. Então eles vão para um restaurante abandonado na costa que sincroniza com o mapa… Os Goonies: O trailer italiano oficial da versão remasterizada do filme – HD

Zathura (imaginário) Foi transmitido no Rai Movie às 21h10.Um filme de Jon Favreau, estrelado por Jonah Bobo, Josh Hutcherson, Dax Shepard, Kristen Stewart, Tim Robbins, Derek Mears, Douglas Tait e Jeff Wolf. o enredo do filme: Quando o pai sai em viagem de negócios e os confia à irmã mais velha, os irmãos Danny e Walter, de 6 e 10 anos respectivamente, acabam entediados e não se suportam. Depois de outra briga, Danny se esconde em um carrinho de comida, mas é surpreendido por Walter que, apesar de seu rancor, o tranca em um porão escuro e misterioso. Aqui Danny descobre um velho e derrotado jogo de tabuleiro de metal: Zathura. Depois de tentar em vão fazer seu irmão jogar junto, Danny decide tentar ele mesmo. Desde o primeiro passo, o pequeno percebe que tem um brinquedo inusitado nas mãos …