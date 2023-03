Michelle Hunzker, revelação sobre Jerry Scotty: “Quando ele fica bravo…”

Michelle Hunziker E Jerry Scotty Eles vão voltar juntos para Tawseel notícias abstratas, No Canale 5 a partir de 3 de abril. Assim, o casal estará por trás das notícias satíricas mais queridas e seguidas até o final desta temporada do programa. Jerry Scotty, em particular, celebrará seu 500º episódio neste sábado, 8 de abril, como apresentador do programa. Desnecessário dizer que Jerry e Michelle são tão próximos que a showgirl suíça, em entrevista a ela Sorrisos e canções da TV, Ele falou sobre seu colega, revelando algumas anedotas estranhas.

jerry Não tolera ruído. Se alguém está conversando ao telefone nos bastidores quando precisa se concentrar ou se a música está muito alta, eles são sempre gentis e amigáveis ​​com todos, ficar com raiva“, revela Michel Hunziker. Que também falou sobre o relacionamento deles. Ao ser questionado se os dois brigaram, o apresentador respondeu:” Nunca, é impossível. Servimos no exército com Paperissima. Nada pode nos tocar.”

E se Jerry Scotti é mesmo avô de duas netas, Michelle o será em breve, assim que Aurora Ramazzotti der à luz sua filhinha: “Mal posso esperar para ter meu neto Spazzarmi. E depois de três filhas, ele finalmente é um menino, ” Hunziker concluiu. “Criança e berço estão bem. Agora estou tentando descobrir quais brinquedos os meninos gostam mais.”