Carros na estrada, séries animadas, enredo, heróis, onde vê-los

Cars on the Road, a série animada estrelada por Relâmpago McQueen e Mate, será lançada em 8 de setembro de 2022.

A série animada estará disponível a partir de quinta-feira, 8 de setembro na plataforma de streaming Disney + Carros na estrada. Os heróis são famosas máquinas falantes, Relâmpago Mcqueen E a PerguntasProntos para novas aventuras juntos.

Carros na estrada, a série animada com Relâmpago McQueen e Mate

A partir de quinta-feira, 8 de setembro, estará disponível em Disney + Série animada intitulada Carros na estrada. A popular série animada mostrará as famosas máquinas falantes Relâmpago Mcqueen E a Perguntas. Desdobra-se em nove episódios, sendo o primeiro e o oitavo dirigidos Steve Purcell. Bobby Podesta Em vez disso, ele executou o quinto, sexto e nono, enquanto Brian V Episódio três, quatro e sete.

História da série animada Carros na estrada Conta sobre uma nova aventura que mais uma vez terá as duas máquinas falantes como heróis. Tudo começa com o convite de casamento da irmã misteriosa Perguntas. Então este último decide embarcar em uma viagem ao destino com McQueenQuem estará ao seu lado durante toda a jornada. Os dois realmente cruzariam toda a nação, e cada dia teria alguma volatilidade real.

Carros na estrada produzido por Mark Sondheimer O clipe de áudio é editado por Jake Mônaco. Atores dão voz a Relâmpago e Mate na versão americana da série animada Owen Wilson E a Larry, o cara do cabo. O elenco também é composto por Bonnie HuntE a Shish MarineE a Lloyd Sher E a Kenta Bronson.

Carros: Quando a primeira série animada nasceu

Filme de animação Carros na estrada nascido em 2006 com Carros: motores rugindo Dirigido por John LasseterQue alcançou grande sucesso. Em 2011 foi lançado em vez carros 2 E em 2017 3. carros, o último capítulo da saga. Durante esses anos, também foram criados dois Spin offs, o primeiro lançado em 2013 e o segundo em 2014, ou seja, Aviões E a Aviões 2 – Missão de Combate a Incêndios. Em seguida, o curta-metragem foi produzido no mesmo local em 2006 Ferramentas de Carl e Luz Fantasmaestrelado por Ratchett lutando com a luz azul do semáforo fantasma.

O filme de animação também contém duas séries de televisão, a primeira lançada em 2008 com o título carros de desenho animado Com 15 episódios protagonizados por Mater, a versão italiana de Mater. O segundo é intitulado T .Não são molas do radiadorque foi lançado em 2013. A terceira série é dedicada às máquinas falantes intituladas Carros na estrada.