Que substitui o sabonete a partir de hoje

lá Conjunto de mídia Descontos também amor sem fimFique a vontade Com qualquer sabonete Substituído por A A partir de hoje. Atualmente há uma série de falhas da Mediaset e em particular nos últimos tempos canal 5, Muitas mudanças na programação. Além disso, muitas coisas são feitas para evitar um desastre completo. Ontem falamos sobre a rápida mudança adotada na Mediaset após as recentes propostas de TV.

o O período é sensívelDesde as partidas Campeonato Europeu de Futebol 2024 Eles atraem quase todos os espectadores. Grande parte do público está quase inteiramente voltada para este importante evento esportivo É transmitido no canal Rai 1 Na verdade, todas as noites não faltam jogos e promoções detalhadas. Nessas noites, cada programa é apresentado em Canal 5 Sofreu pesadas derrotas na corrida pela audiência televisiva: o resultado da noite passada, 20 de junho, foi uma prova cabal disso. Na verdade, a taxa de participação no jogo Itália-Espanha atingiu mais de 50%.

Descontos em kits de mídia amor sem fim: Aqui está o que o sabonete está substituindo hoje

Conjunto de mídia Ele parece estar sofrendo depois que acabou Terra amarga. Na verdade, a popular novela turca sempre obteve ótimos resultados no ar no Canale 5, seja à noite ou à tarde. É por isso que propus duas séries turcas no horário nobre em apenas uma semana. Baixa audiência do segundo episódio da série Rosa da vingança Isso levou a empresa a mudar sua estratégia, transmitir menos um episódio e adicionar um novo amor sem fim.

Porém, a partir desta noite, haverá outro evento Alterar programação. Primeiro, mais um episódio do programa irá ao ar no horário nobre Rosa da vingança. Tarde da noite, logo depois, deveria ser transmitido amor sem fim, mas foi interrompido. Na verdade, veremos um episódio da série de uma forma completamente inesperada Segredos de família. Terá início às 23h00 e terminará por volta da 01h00. provavelmente Conjunto de mídia Ele não queria isso ‘assumir riscos’ enviar Transmitir outro episódio para amor sem fim As avaliações também obtiveram excelentes resultados tarde.

Por esta razão, eles parecem não ter intenção de fazê-lo ‘perder’ Outro episódio em Tarde da noite, pois poderia ter tido menos seguidores. Por outro lado, “Segredos de Família”, que estreou recentemente, ainda poderá obter audiências mais baixas no horário nobre e no segundo. Ainda está tudo por descobrir, veremos como vai continuar a transmissão e sobretudo se haverá mais Mudanças relacionadas ao sabonete Canale 5. Atualmente, eles são definitivamente a base principal da Mediaset.