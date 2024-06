O Festival do Vinho de Lagoa está de volta

Em 2024, o Lagoa Wine Show regressa para mais uma edição recheada de bom vinho e quatro noites acompanhadas da melhor música, animação e excelente gastronomia algarvia.

Na edição deste ano, o cartaz conta mais uma vez com alguns dos maiores nomes da música contemporânea portuguesa e do fado: de Coca Rosita a Bonga, a Vergem Sota e Azituñas e as vozes claras de Luana Velasquez, Teresinha Landero e Kremilde Medina, sem esquecer flamenco. Annabelle Veloso e fado à janela de muitos talentosos artistas locais.

O Lagoa Wine Show é um dos eventos vínicos mais emblemáticos do sul do país, onde, além da música, estão presentes os mais conceituados produtores das diferentes regiões vitivinícolas, com especial interesse pelos vinhos da região do Algarve. A região do Algarve ganha cada vez mais notoriedade no mundo do vinho, graças ao merecido reconhecimento obtido em prestigiados concursos nacionais e internacionais.

Além da programação musical, o salão oferece provas de vinhos, exposições gastronómicas, artesanato, fado à janela, fado fado e showcooking à base de produtos regionais com um chef de referência todos os dias.