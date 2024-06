Giorgio Cremacchi, o ataque chocante aos ricos desencadeia uma tempestade. “E eles são os bons…” – El Tiempo

A tempestade não diminui pelas palavras do sindicalista Giorgio Cremacchi, que comentou ontem, quarta-feira, 19 de junho, na transmissão de L’aria che tira su La7 sobre a questão da festa organizada por Cristina Fugazi, influenciadora e empresária conhecida como a esteticista satírica, na biblioteca de Brera de Brera. Mas o que o comentarista disse? “Os ricos precisam voltar a ter medo”, começou. “Quando ouço histórias como a de Cristina Fugazi, sinto a necessidade da guilhotina, que resolveu muitos dos problemas da humanidade. Os ricos devem ter medo de perder o que têm. .” Palavras que deixaram os convidados do anfitrião David Parenzo atordoados.

Respondendo ao sindicalista estava Alessandro Cecchi-Baoni, que enfatizou como Cremacchi, ao falar sobre cabeças decepadas e a busca pelos ricos, por sua vez adotou posições típicas do fascismo. “Você deveria nos deixar conversar também”, disse o jornalista e maestro científico. “Fiquei para trás.Sistema antigo Onde, entre outras coisas, a guilhotina atingiu não a burguesia rica, mas o clero e a nobreza parasitas. “Portanto, dá uma leitura completamente errada de como foi a Revolução Francesa.”





Deixando as leituras históricas de lado, o lançamento de Krimachi gerou comentários nas redes sociais, onde o clipe “Guilhotina” é muito popular. “Inacreditável: ele disse isso mesmo”, comenta o jornalista Nicola Porro, apresentador do programa Rete 4 da Quarta Repubblica, relançando matéria sobre o episódio L’aria che tira. “Do #cremaschi que quer a guilhotina da purificação ao que clama pela #piazzaleloreto. Mas os fascistas são os outros. Eles são os bons”, tuitou Fabio Dragoni, que também relançou o vídeo de Susanna Cerci do Movimento 5 Estrelas , que durante a discussão na Câmara de Autonomia Diferenciada disse: “Você paga o preço do mal. Você faz os italianos comerem seus excrementos e não pode brincar com o carma. Mais cedo ou mais tarde ele será comido por você, seus filhos e netos ( .. .) Os italianos são um povo estranho, não se esqueça da Piazzale Loreto Ele chegou à Piazzale Loreto e a viraram de cabeça para baixo “De É claro que a guilhotina em que o esquerdista iridescente está pensando é aquela que golpeia. as sofridas classes médias, porque assim nunca levantarão um dedo contra os mestres das finanças e do comércio eletrônico”, disse o filósofo Diego Fusaro.

Vídeo La7, choque Kremachi: “A necessidade da guilhotina, os ricos estão começando a ter medo de novo”