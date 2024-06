TAP AIR PORTUGAL lança festival de cinema a bordo – Italiavola & Travel

TAP anuncia o lançamento do seu primeiro festival de cinema a bordo, Festival de Cinema de Elevaçãouma iniciativa que celebra o mundo do cinema e pretende proporcionar experiências únicas aos passageiros da companhia, ao mesmo tempo que promove Portugal, a sua cultura e tradições. A inscrição no festival é gratuita E a As inscrições estão abertas até 30 de junho de 2024.

Este festival oferece aos passageiros da TAP a oportunidade de desfrutar de uma seleção exclusiva de filmes durante o voo, proporcionando-lhes uma nova dimensão de entretenimento a 30.000 pés.

O Altitude Film Fest oferece a cineastas de todo o mundo a oportunidade de competir em duas categorias: documentário E Curta-metragem de fantasia, e ver os seus filmes exibidos e avaliados numa das maiores salas de cinema de Portugal: o sistema de entretenimento aéreo de longo curso da TAP Air Portugal. Uma das condições para a inscrição de filmes é que estes tenham como foco a cultura portuguesa e/ou que parte do filme seja filmado em território português.

Para cada categoria, a TAP nomeará um júri composto por personalidades ligadas ao mundo do cinema que será responsável pela visualização e seleção dos filmes. 10 filmes finais. Estes filmes estarão então disponíveis no sistema de entretenimento de bordo da TAP durante o mês de outubro de 2024, para que os passageiros possam assisti-los e participar na seleção dos vencedores através de uma votação na plataforma de entretenimento.

Os vencedores serão selecionados em duas etapas distintas: 40% da pontuação final será atribuída pelo júri oficial do festival Composto por especialistas da indústria cinematográfica, enquanto eupor 60% O resultado final será determinado Por voto dos passageirosAqueles que viajaram em aviões da TAP equipados com sistema de entretenimento de bordo.

Os vencedores do Altitude Film Fest serão revelados durante A A cerimónia de entrega de prémios realizar-se-á no dia 5 de novembro de 2024, Dia Mundial do Cinema, em Lisboa. Filmes vencedores Grande Prêmio de Melhor Longa-Metragem EiMelhor DocumentárioSerão recompensados ​​com um voucher no valor de 3.000€ cada para viajar com a TAP. Na verdade, o prémio visa não só reconhecer a excelência artística e narrativa dos filmes vencedores, mas também proporcionar aos cineastas a oportunidade de explorar novos horizontes e de se inspirarem em novas experiências em todo o mundo.

Todas as informações sobre o Altitude Film Fest estão disponíveis neste endereço: https://www.flytap.com/altitudefilmfestival. TAP PortugalA TAP Air Portugal é a companhia aérea portuguesa líder de mercado e é membro da Star Alliance desde 2005. A TAP Air Portugal opera desde 1945 e está sediada em Lisboa, um hub premium de e para a Europa, no cruzamento com África e as Americas. A companhia aérea portuguesa é líder mundial em voos entre a Europa e o Brasil. A TAP oferece neste inverno mais de 1.050 voos semanais para 80 cidades em 30 países, na sua rede que inclui seis aeroportos em Portugal, 10 na América do Norte, 12 na América Central e do Sul, 13 em África e Médio Oriente e 39 na Europa. (além de Portugal).

A TAP assumiu uma clara aposta na modernização da sua frota e em oferecer aos seus clientes os melhores produtos do setor. A companhia aérea portuguesa opera uma das frotas mais jovens do mundo, constituída exclusivamente pela nova geração de aeronaves Airbus NEO: A320neo, A321neo, A321LR e A330neo, que garantem maior eficiência e menores emissões. A TAP também utiliza 19 aeronaves Embraer na sua frota regional (TAP Express).

A TTAP é classificada pela Airline Ratings entre as 25 companhias aéreas mais seguras do mundo.

A TAP Portugal foi reconhecida como a Companhia Aérea Líder da Europa para África e a Companhia Aérea Líder da Europa para a América do Sul pelos World Travel Awards em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.