“Transportado em ambulância”: uma tragédia para o ex-rosto de Maria De Filippi | O que a tomografia computadorizada revelou

Uma personalidade conhecida da equipe de Maria De Filippi foi levada ao hospital para fazer uma tomografia computadorizada. A tragédia inesperada.

homem e mulher Já faz algumas semanas que acabou e os fãs das histórias contadas nos programas de Maria De Filippi já estão desistindo.

Mas essa abstinência durará pouco tempo: um dos reality shows mais queridos da TV retornará em breve: Ilha da Tentação. Resta muito pouco.

Os novos personagens já fazem conversar, Com relatos do suposto Casais falsos. É certo que não faltarão divergências e que o seu surgimento não durará muito.

Enquanto isso eles procuram um ao outro Notícias sobre heróis Um dos muitos personagens que apareceram nos programas da Viúva Costanza. Entre as muitas coisas que surpreenderam particularmente os espectadores estava a hospitalização de emergência de um rosto conhecido e a necessidade de se submeter a uma tomografia computadorizada. “o que está acontecendo?” os fãs perguntam ansiosamente. Vamos descobrir.

Maria De Filippi: O rosto conhecido de seus programas no hospital

A conhecida personalidade que participou de diversos programas Maria De Filippi Ele é muito ativo nas redes sociais. Pelas redes sociais, ele despertou expectativa entre seus fãs ao anunciar sua transferência emergencial ao hospital para uma tomografia computadorizada. Não sabemos o que está acontecendo, mas ele ouviu no vídeo postado dizendo que foi ele quem fez isso Dificuldade em ver.

Há alguns anos, essa pessoa passou por uma cirurgia para removê-lo Tumor cerebral benigno. Ele tem apenas 29 anos, por isso a preocupação hoje é maior. Mas não é só por esse motivo. Recentemente submetido Outro processoembora de natureza muito diferente.

Os fãs estão preocupados

Você vai entender do que estamos falando Francisco Chiofaloo ex-concorrente do Ilha da Tentação E com base em Garoto e nerdo que suscita debate sobre a escolha Mudança de cor dos olhos Através de um processo sério Risco de cegueira Na primeira aula; Muito pouco para um par de olhos azuis em vez dos castanhos originais. Mas depois da cirurgia no tumor, ele reclamou: “Ainda tenho muitas coisas para fazer. Nunca me tornei pai e nunca me casei. Agora corro o risco de não nos vermos mais, ficar paralisado ou sofrer de problemas mentais como demência. “Eu não poderia aceitar isso.” Em vez disso, hoje seria “Menos feio” Aceite o risco da cegueira. “Achei que olhos mais claros poderiam suavizar consideravelmente minha aparência agressiva… tornando minha aparência geral menos ruim.” Ele se justificou Francisco.

Que agora correu para o hospital. Ainda não temos notícias dele e não sabemos o que aconteceu ou se seus pais são o problema olhos, De qualquer forma, desejamos-lhe uma rápida recuperação. Nós convidamos você a fazer isso Não siga o exemplo dele.