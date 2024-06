Rodri faz sonhar Espanha e Endric Brasil: 3-3 no Bernabéu

Madri, Espanha) – Amigável, luxuoso e emocionante no Santiago Bernabéu Bean Espanha E Brasil (Danilo Titular e substituído no início do segundo tempo) no final 3-3 Com estrelas Rhodri E Indrik Brilhar. A primeira meia hora foi dominada pelos donos da casaEles lideram por 2 a 0 Graças ao pênalti de Rodri aos 12 minutos e ao gol incrível Daniel Olmo (Com excelente ajuda Lençóis Yamal) Aos 36 minutos, ele driblou três brasileiros dentro da área antes de penetrar Pinto a poucos passos de distância. Mas o “Seleicayo” reagiu e fez o gol de 2 a 1 antes do final do primeiro tempo Rodrigo Então, aos 50 minutos, ele marcou o gol do empate Endrik é muito bom em chutar voleios com a mão esquerda Da entrada da área após cobrança de escanteio. Quando tudo aponta para empate, aí vem o ataque das “Fúrias Vermelhas”: falta dentro da área sobre Carvajal e pênalti para a Espanha. Rhodri imediatamente aparece novamente Quem não errou na dobradinha…mas a emoção não acaba porque aos 96 minutos Pênalti para o Brasil! O ex-jogador do Milan Paquetá marca na final por 3-3.