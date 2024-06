Há um ano, ele comemorou 25 anos de casamento com a esposa, Rosanna

Além dos paparazzi, Papi e O modelo de 24 anos Eles se entregaram a beijos, abraços e carícias na água e na praia. Mas a revista, comentando a sua terna efusão, sublinha que não é correcto falar em traição “mesmo que esteja provada, e mais ainda neste caso não sabemos se o casamento do anfitrião com Rafaela, mãe do seu filho ou não” eram crianças ( Rebeca a mesma idade de Motta E Yaaqoub 16 anos) permanece inalterado, nem se e em que medida os dois aceitam transferências extraconjugais.”

Na verdade, Papi, de 59 anos – que está prestes a voltar à televisão com ‘inclinar– Ele ia tentar não ser reconhecido usando chapéu e óculos escuros, “mas falhou miseravelmente”, lemos novamente em “de“, onde também foi confirmado que a casa onde os dois iriam ficar durante as mini-férias era a mesma que o anfitrião havia alugado quando foi para Formentera Com sua esposa. “Tudo pode acontecer no equilíbrio entre o casal, o importante é que O respeito nunca falha – Papi explicou há um ano -. A lealdade como a entendemos não existe. Quem diz o contrário está mentindo sabendo que está mentindo. Rafaela sabe muito bem que me sinto atraída pela beleza e isso Sou curioso por natureza. Com isso não digo que somos um casal liberal, mas a hipocrisia não prevalece em nosso relacionamento.” O que a esposa dirá agora ao ver as fotos?