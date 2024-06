O que sabemos sobre a nova sede do rock no Rio?

Para a 10.ª edição, que decorrerá nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho, o Rock in Rio Lisboa substituiu o Parque da Bella Vista pelo Parque Tejo, que acolheu a Jornada Mundial da Juventude em agosto do ano passado; A diretora do festival, Roberta Medina, falou hoje à Lusa sobre as vantagens do novo espaço.

“Diferenças diferentes de altura, e uma ondulação muito suave, garantindo que cada etapa tenha a sua clareira. Uns são mais inclinados, outros menos”, disse Roberta Medina, sublinhando o quão positivo este aspecto é para “pessoas baixas” como ela.

Com esta alteração, a “Cidade do Rock” ganhou “30 mil metros quadrados de espaço público adicional”, ainda que todo o Tagus Park não tenha sido utilizado.

O aumento do espaço permitiu “mais banheiros e mais áreas para comer e beber”.

“Onde quer que você esteja no parque, você pode acessar rapidamente os banheiros ou áreas de descanso”, enfatizou Roberta Medina.

Quem não quiser adquirir água terá à disposição no local “mais de uma centena de fontes” “para comodidade do público e para evitar garrafas de plástico”.

Embora o espaço tenha um espaço maior, a capacidade do festival continua a ser de no máximo 80 mil pessoas por dia, numa versão onde “o maior desafio para o público é o acesso”.

“Você não pode dirigir até lá, não há como dirigir até lá. Você não pode fazer um evento de massa com um único carro”, disse Roberta Medina.

Na primeira zona, «infelizmente o público habituou-se a deixar carros à porta dos vizinhos, o que não é bom em termos de impacto na cidade».

Roberta Medina reforça o alerta, dizendo: “Aqui não tem como fazer”. Por isso, a organização do festival desenvolveu um “enorme plano de mobilidade com muitos parceiros”.

Durante o Rio Lisbon Rock Days, um “ônibus” circulará entre a Estação do Oriente e a “Cidade do Rock”.

Segundo Roberta Medina, haverá um trajeto exclusivo de ônibus entre a Estação do Oriente e a entrada do local, onde será instalada a parada do Rock in Rio.

O bilhete Shuttle Bus custa 1€, se adquirido antecipadamente através da app do festival, e dá direito a um copo reutilizável.

“Dos livros [i viaggi in navetta] “Só no mesmo dia pagou dois euros e não recebeu a taça”, avisou Roberta Medina.

Os ingressos podem ser adquiridos no local, mas para evitar filas, os organizadores recomendam o uso do aplicativo.

Além disso, quem optar por viajar de comboio pode descer na Estação Sakavim e caminhar o resto do caminho até ao local, “leva cinco minutos”.

Roberta Medina disse que a questão dos transportes “é o grande desafio desta edição, porque acho que as pessoas vão se apaixonar pelo parque, que é um parque muito especial, abraçado pelo rio, e muito bonito”.

Na “Cidade do Rock” serão 18 espaços de entretenimento, sendo seis deles palcos.

O palco principal, Palco Mundo, receberá artistas e bandas como Scorpions, Extreme, Doja Cat, Jonas Brothers, Macklemore, Camila Cabello, Ed Sheeran, Xutos & Pontapés, Extreme, Fernando Daniel, Carolina Deslandes, Ne Yo e Ivete Sangalo.

Todos os dias, antes da apresentação do headliner, o Palco Mundo apresentará um show de “videomapping”.

Artistas como Ornatos Violeta, Europe, Jake Bugg, Carolina de Deus, James, Anselmo Ralph, Luísa Sonza, Capitão Fausto, Pluto, Fonzie, Blind Zero e The Legendary Tigerman estão convidados para os restantes palcos.

Roberta Medina acredita que o rock no Rio Lisboa este ano conseguiu “ter dias completamente diferentes”, o que “responde bem ao público do festival”, que é muito transversal em termos de estilos e gerações.

Na 10ª edição do Rock in Rio Lisboa não faltarão Roda Gigante, slide ou Rock Street, mas também haverá novidades como a Cupido House.

“Vamos relembrar nossa visita a Las Vegas [Rock in Rio ha avuto un’edizione in quella città nordamericana nel 2015] “Temos uma igreja pequena”, revelou Roberta Medina.

Embora este tipo de casamento não seja válido em Portugal, “quem quiser ser aventureiro e criar um momento simbólico” terá Elvis Presley e Amy Winehouse à disposição para celebrar o seu casamento.

Além disso, “também haverá cupidos circulando pelas instalações para conhecer os casais que desejam se casar na Casa Cupido”.

A Casa do Cupido é uma das atrações da Rota 85, criada para “contar de forma bem lúdica” a história dos 20 anos do rock no Rio Lisboa e dos 40 anos do rock no Rio Brasil, que são comemorados em janeiro de 2025, mas que são comemorados este ano.

A Rota 85 também inclui o School of Rock Theatre, que receberá “concertos de 32 grupos musicais estudantis de vários países”.

“É um teatro que celebra o passado e olha para o futuro, porque pode haver artistas que um dia possam subir ao palco mundial”, disse Roberta Medina.

Durante os intervalos dos shows, serão projetadas no palco imagens “destaques” e momentos dos 20 Anos do Rock in Rio Lisboa e dos 40 Anos do Rock in Rio Brasil.

O parque Pala Tagus, criado para receber o Papa durante a Jornada Mundial da Juventude, vai acolher mais um novo espaço festivo, o “All Experience”.

“Todo mundo tem menos de 30 [del team di Rock in Rio Lisboa] “Criaram uma exposição focada em temas para um mundo melhor”, explicou Roberta Medina. O resultado será visível durante os dias do festival.

Dado que as datas do Rock in Rio Lisboa coincidem com as datas do Campeonato Europeu de Futebol, será transmitido em direto no dia 22 de junho. O jogo Portugal-Turquia está agendado para várias etapas, às cinco da tarde.