Chiara Ferragni e o “Vestido Vingança” inspirado em Diana. O vestido de Veneza está circulando na internet. Todas as estrelas de “Revenge Dress”

Chiara Ferragni como Sra. D: Trinta anos depois em “The Revenge Dress”. Após duas semanas de ausência das redes sociais, a empreendedora voltou a publicar uma série de fotos no Instagram, compartilhando-as com seus seguidores Sua viagem a VenezaParticipou da inauguração da exposição “Museus de Lágrimas” de seu amigo Francesco Vezzoli, no Museu Correr. O que chamou a atenção de seus 29 milhões de seguidores foi seu vestido, que foi instantaneamente batizado Vestido de vingança 2024. O vestido é longo, com gola alta e mangas três quartos, com uma fenda lateral deslumbrante que destaca minhas pernas impressionantes O vestido preto justo que Diana usou em 26 de junho de 1994, após a separação do marido Carlos.

Lady D na Serpentine Gallery em Londres Por ocasião de A Festa no jardim da Serpentine Gallery em LondresA Princesa de Gales revisou o vestido desenhado pela estilista grega Christina Stambolian. Com a sofisticação e elegância que sempre a distinguiram, A ex-mulher do então herdeiro do trono mostrou-se ao mundo em toda a sua beleza. Nem um pouco surpreso, Diana desafiou o homem que a traiu. Na verdade, Lady D optou por usar o vestido preto, invulgarmente sexy para alguém que pertence à família real inglesa, no mesmo dia em que o príncipe Charles admitiu em rede nacional que a tinha traído. Este vestido se tornou lendário. Os seguidores de Chiara Ferragni compararam imediatamente os dois Colocar: No caso do influenciador, a “vingança” vem após o rompimento com Videz e suas fotos no festival Coachella, na Califórnia. Entre os comentários às fotos publicadas por Fragni, lemos: “O vestido da vingança de 2024”, “Lindo, parece o vestido da vingança de 2024”, “O vestido da vingança, parte 2”. READ Bobo Fieri, Adeus Costanza Caracciolo: Novo amor é o sinal vermelho "Dark Lady"

Use com jeans e tênis Para completar o look de Chiara, ela usou um par de sapatos pontudos, com salto pequeno, e também uma pequena bolsa Kelly da Hermes. Claro, Para seu retorno às redes sociais, ela deixou de lado a última camiseta e jeans (que ela usou no Estádio de Cremona) para abraçar seu lado mais provocante e sensual. Na série de fotos em que posa, ela traz a fenda do vestido para a frente e ajeita os cabelos presos antes de mostrar a língua, mas ri principalmente na última foto. Diana foi um exemplo.

De Mariah Carey a Bella Hadid entre Vestido de vingança Mais notoriamente nos lembramos daqueles que ele usava Mariah Carey Em 1997, após o divórcio do marido e produtor Tommy Mottola (que controlava suas roupas e imagem). O vestido prateado da Celine que ele tem Lady Gagaapós sua separação de Christian Carino, apareceu no Grammy Awards de 2019 Jennifer Lopez Em 2005, com um vestido estilo império após se divorciar de Ben Affleck. Mas também o vestido amarelo de Nina Ricci Reese Witherspoon Ela apareceu no Globo de Ouro em 2007, após sua separação de Ryan Phillippe. E o terno que ele está vestindo Belo ferro No tapete vermelho do Met Gala 2019 após sua separação do The Weeknd.

