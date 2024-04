Princesa Amália brilha no seu primeiro banquete de Estado – sobre ela

A determinação de uma rainha com a doçura de uma princesa: ela Amália Holanda, herdeira do trono e filha da linda Máxima, literalmente iluminou o cenário em seu primeiro banquete de Estado. Seu primeiro jantar diplomático oficial foi realizado no dia 17 de abril para comemorar a visita do rei Felipe W. Rainha Letizia da Espanha Nesta ocasião ele usou um Coroa de rubi preciosa Com centro decorado com inserções em forma de penas de pavão. Para sua primeira aparição no Palácio Real de Amsterdã, ela optou por uma impressionante variedade de joias que realçavam sua bela pele e seu cabelo naturalmente loiro penteado em um coque baixo.

Amalia Holland, manto azul meia-noite como futura rainha

Foi a sua primeira vez, mas Amália Dnl certamente não se mutilou, pelo contrário, moveu-se com grande habilidade entre as muitas cabeças coroadas que lotavam a sua casa. A escolha da tiara de rubi não foi surpreendente, pois parece ser uma de suas peças favoritas e que usa com frequência. Na verdade, ela também usou o mesmo colar no casamento real entre o príncipe herdeiro Hussein e a princesa Rajwa da Jordânia, celebrado em junho de 2023. Para o jantar mais importante, ela usou um longo vestido azul meia-noite que combinava com o de sua mãe. – Rainha Máxima – Rainha Letizia de Espanha, Princesa Beatriz e Princesa Margrethe dos Países Baixos.

A filha mais velha da Rainha Máxima e do Rei Willem-Alexander usou o dela Primeira coroa em 2022 Em sua festa de dezoito anos Princesa Ingrid Alexandra da NoruegaEla usou a tiara da estrela holandesa, que é a mesma tiara que Maxima d'Hollande usou na cabeça em seu casamento em 2002. Também parece ser um de seus acessórios favoritos, já que sua mãe a obriga a usá-lo desde que ela era uma criança.

Receber a família real espanhola e assistir ao seu primeiro banquete de Estado foi uma escolha verdadeiramente acertada para Catarina Amália, que tem uma relação muito especial com os ibéricos. Na verdade, ela morou na Espanha por muito tempo e, mais recentemente, depois que teve que Saindo de Amsterdã depois Problema de segurança O que a levou a deixar o seu país e procurar refúgio noutro local onde parece estar em muito boas condições.

Por que ele escolheu morar na Espanha?

Esta foi uma escolha natural para ela, já que sua mãe é argentina. Na verdade, a Princesa Amália fala a língua fluentemente e esta é também a terra onde os seus pais se conheceram e se apaixonaram. Eles são verdadeiramente reis da Holanda Eu a conheci pela primeira vez em Sevilha Daquele momento em diante eles nunca mais se separaram.

Fale sobre isso Fique na Espanha Ele era Padre Guilherme Alexandre: “As circunstâncias do ano passado obrigaram-na a viver em Madrid. A partir daí ele pôde continuar os seus estudos na Universidade de Amesterdão. Isto foi possível graças aos seus gentis esforços e aos esforços de muitos dos seus compatriotas”. em um momento difícil. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a você e a todos que ajudaram a organizar tudo isso.”