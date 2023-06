Guia de eventos de fim de semana

O que fazer em Pescara e arredores de 23 a 25 de junho: Aqui está um guia dos eventos deste fim de semana para você. A lista completa de eventos está disponível nesta secçãomas abaixo oferecemos uma seleção dos mais importantes.

Ofertas

Dennis Strattonex-guitarrista do Iron Maiden, retorna ao Hai Bin, enquanto no Lido delle Sirene há zero absoluto. na marinaacústicaA exposição Estatica 2023 abre para promover os artistas de Abruzzo. Não perca o domingoFesta de lançamento do Harbour Reggae Festival No cais 125.

No jardim do antigo quartel De CocoFestival independente de foguetes Mais de vinte anos. Na sexta-feira, no Cerulli Hall, foi Festival de modelos Com o violoncelista Luigi Piofano. Grande jazz no bar de praia Zara com Roberto Gatti.

Tempo livre

Domingo em Aurum Charles Verdon Ele será a estrela dos Prêmios Flaiano de Ficção e Estudos Italianos. Também interessantes são as festividades da Festa de San Giovanni com compromissos em pescaraE Marina MontesilvanoE collie montesilvano E spooler.

A propósito de livros, está agendada uma reunião: Apresentação “filhos de touroPor Nicola Mastronardi em Soms of Spoltore. E quem pretende ver um filme, neste link Ele tem a oportunidade de resumir todas as exibições programadas nos cinemas de nossa província ou ir ao cinema Sant’Andrea, onde a crítica termina na sexta-feira.O Flaiano está no salão“.

Exposições

As exposições realizadas nestes dias são certamente interessantes. Pode ser visitado no Museu ClapScozzari ri de novoEm Ceravento você pode, em vez disso, desfrutar do “Diário de bordo” de Roberto Cesaretti. Nós o encontramos na Maison des Arts”Enzo Severo. Uma ponte entre a engenharia e a arquitetura 1969-2023“.

Em Vistamare hácaminhada intergalácticaPor Anna Franceschini e Nanda Vigo, Estátuas Carla Serpaso Com “Listen” (concluído em 24 de junho).

No Museu Imago, onde se encontra a exposição permanente.Mário Schifano. O triunfo da pop art italianaVocê também pode ir parano jardim de desenhoDedicado ao grande artista espanhol Joan Miró.