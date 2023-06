Duas academias conceituais comparadas

Dois projetos muito diferentes informam as tendências de fitness e design que acompanham as fórmulas de atividade física na academia pós-pandemia.

Nós mudamos. Entre as muitas heranças pós-pandemia, há também uma interpretação diferente da atividade física: ela não é mais ou não é apenas uma forma de manter a forma e perder peso, Um espaço para dedicar tempo de qualidade e reequilibrar corpo e mente. Uma conexão que agora parece não se limitar apenas a atividades estáticas e meditativas, como ioga ou pilates, mas também a atividades aeróbicas ou energéticas.

O design está em sintonia com essas mudanças de estilo de vida, com sua linguagem e soluções pensadas para atender às novas necessidades. Comparamos dois conceitos de academia muito diferentes, mas eles se cruzam perfeitamente nessa ideia de treinamento/entretenimento: vamos à academia para moldar nosso físico e nosso bem-estar.

Masquespacio ginásio de tecnologia cyberpunk

Maskispacio é um estúdio criativo, fundado em 2010 por Ana Melina Hernandez Palacios e Christophe Benas, agora conhecidos por sua abordagem não convencional, colorida e surpreendente que torna cada projeto diferente do outro. Os dois trabalharam em diversos países como Noruega, Arábia Saudita, Estados Unidos, França, Portugal, Alemanha, Colômbia, Camboja e Espanha. A Áustria juntou-se agora também ao seu portefólio, com um projecto clube king kong para Salzburgo.

O objetivo era definir clube nova geração, centrado em quatro conceitos diferentes de treinamento em grupo, todos alinhados com as tendências atuais do condicionamento físico: LIFT, ou treinamento de força, que usa pesos; RUSH, baseado no conceito de High Intensity Interval Training (HIIT), ou seja, treinos curtos e explosivos; Bolsas voltadas para o boxe. FLOW, concentra-se no fluxo, na fluidez e no movimento contínuo típico do yoga.

A atmosfera que caracteriza todos os espaços combina elementos de estilo Techno e Cyberpunk dos anos 80 Com mais golpes Meu futuro E tecnológica. O resultado é fogo-de-artifício desde o exterior: a fachada exibe um jogo de luzes de alto impacto que atrai a atenção de todos os transeuntes, enquanto o design interior convida a descobrir mais e cria a sensação de entrar num futuro paralelo.

Na entrada, o balcão da recepção se abre diretamente para o bar e área de reuniões atrás, e é composto por uma série de bancos e vasos feitos sob medida com dutos de ar condicionado.

No primeiro andar, as quatro salas de ensaio são acessadas por corredores iluminados por neon, onde a atmosfera techno club dos anos 80 reflete o desejo de energia e exuberância. Mais etéreos, mas com uma nota decididamente futurista, são os balneários e duches.

Ethimo Lounge ao ar livre

Estilo completamente diferente de chassi como sugerir Etimo. A primeira diferença é que é um conceito externo, um Sala de ginástica ao ar livre Projetado pela marca com estúdio Adolini.

Out-Fit traz atenção ao corpo e ao ambiente, ao permitir o contato direto entre os dois. O novo chassi é, de fato, projetado para ser aquele Instalado no meio da natureza e promoção de um estilo de vida ativo. Mede 240 x 240 cm, com uma altura de 280 cm, não requer nenhuma estação de trabalho mecânica e é feito inteiramente de teca e metal.

Dentro da caixa há uma série de equipamentos para exercícios de peso corporal, que lembram as academias de antigamente, reinterpretados em design e materiais: o saco de pancadas e o banco clássico, por exemplo, são feitos de couro externo, e as argolas de ginástica são feitas de madeira, à qual se juntam um elástico e um tapete. .

Mas acima de tudo é Academia móvel. Graças ao seu tamanho, pode ser instalado em locais muito diferentes: de terraços a jardins, de parques a piscinas ou praia. O design compacto e elegante torna o Out-Fit versátil o suficiente para ser colocado em contextos privados ou em resort suites, em spas, nos espaços verdes de grandes instalações residenciais.

Com o Projeto Masquespacio Out-Fit compartilha a mesma intenção Realize uma nova ideia de fitness. Se o FC Salzburg o desenvolveu em uma estrutura de grande escala, o conceito desenhado por Ethimo e Studio Adolini joga em pequena escala, proporcionando um oásis de rejuvenescimento do corpo e da mente em contato direto com o ambiente externo. Uma sala aberta que permite desfrutar da vida ao ar livre de uma forma pessoal, privada, confortável e elegante.

olhe as fotos