PM holandês anuncia o fechamento do Natal a partir de hoje devido a temores da Omicron

Holanda fecha no Natal para conter o aumento de preço da Omicron (arquivo)

Haia:

A Holanda anunciou no sábado um congelamento de Natal e Londres declarou um “grande incidente” enquanto a Europa tenta conter o número crescente de casos de Covid-19 e a cepa Omicron altamente mutada toma conta.

A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, alertou que a variante Omicron pode ser dominante na Europa em meados de janeiro.

Vários países estão reimpondo restrições a viagens e outras medidas semanas depois que a alternativa foi descoberta pela primeira vez na África do Sul.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou que todas as lojas, espaços culturais e de entretenimento não essenciais devem fechar até 14 de janeiro, enquanto as escolas estarão fechadas pelo menos até 9 de janeiro.

Os holandeses também enfrentam limites mais rígidos no número de convidados permitidos em suas casas, embora as autoridades tenham aberto uma exceção no dia de Natal.

“Resumindo, a Holanda retornará ao bloco a partir de amanhã”, disse Roth em entrevista coletiva transmitida pela televisão.

Em Londres, o prefeito Sadiq Khan declarou um “grave acidente” na capital britânica, qualificando o aumento do número de casos como “extremamente preocupante”.

A Grã-Bretanha registrou um número recorde de casos por três dias consecutivos durante a semana, levando a novos regulamentos e indicando que outro bloqueio está sendo considerado. A maioria dos novos casos registrados em Londres são do tipo Omicron.

Enquanto isso, a Agência Alemã de Saúde anunciou que colocou a Grã-Bretanha na lista de países sob risco de contrair o vírus Covid, o que significa aumentar as restrições aos viajantes.

A mudança, que entrará em vigor no final da meia-noite de domingo, significa que os que chegam da Grã-Bretanha terão que observar uma quarentena de duas semanas, independentemente de terem sido vacinados.

fofoca da juventude

A Alemanha já designou a França e a Dinamarca como áreas de alto risco e colocou os viajantes não vacinados em quarentena.

Na França, um comitê científico exortou o governo a impor “restrições significativas” às comemorações do Ano Novo, e a capital, Paris, anunciou “com pesar” que cancelou todos os eventos na Champs-Elysées.

Em outros lugares da Europa, governos nervosos estão restaurando as restrições para combater o surto, que matou pelo menos 5.335.968 pessoas desde que a doença surgiu na China em dezembro de 2019.

A Irlanda exige que os bares e restaurantes fechem às 20:00 e a Dinamarca fecha cinemas e outros locais.

Os países europeus também estão se esforçando para distribuir doses de reforço e expandir os programas de vacinação para crianças.

Portugal disse que dezenas de milhares de crianças menores de 12 anos devem receber sua primeira vacinação neste fim de semana.

O ministro da Saúde da França, Olivier Veran, disse que sua aplicação para crianças começará na quarta-feira.

“Esperamos começar a vacinar as crianças na tarde de 22 de dezembro em centros especialmente preparados”, disse ele à rádio France Inter.

‘Vergonha para a humanidade’

Os Estados Unidos foram o primeiro grande país a dar esse passo e, até agora, vacinaram mais de cinco milhões de crianças com menos de 12 anos.

Na Dinamarca, um dos primeiros países europeus a começar a bater em crianças, os jovens mostraram coragem enquanto aguardavam as vacinas.

“Todos na família foram vacinados e eu fui a última”, disse a jovem Camelia à AFP. “Estou feliz por ter feito isso porque agora, se eu conseguir a coroa, não vou sentir nada.”

No entanto, a agência de saúde da União Europeia alertou que depender apenas de vacinas não funcionará.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças disseram que usar máscaras, trabalhar em casa e evitar multidões são necessários para reduzir a carga sobre os sistemas de saúde a curto prazo.

O quadro global continua a ser de grande preocupação, já que a contagem da AFP com base em dados oficiais indica que o número de novas infecções na África aumentou 57% na semana passada.

Falando no sábado em um fórum de líderes e autoridades africanas, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que a baixa cobertura de vacinação no continente é uma “vergonha para a humanidade”.

“Estamos cientes da injustiça global na obtenção da vacina Covid-19 e do tratamento injusto da África”, disse ele, prometendo fornecer ao continente 15 milhões de doses da vacina.

(Exceto pelo título, esta história não foi editada pela equipe NDTV e é publicada por um feed sindicado.)