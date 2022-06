Jubilee Queen: Quem era o homem de uniforme com Elizabeth na varanda – estrangeiro

Londres, 2 de junho de 2022 – O momento mais esperado veio logo após as 13h. O homem de 96 anos rainha Elizabeth com vista para a varanda Palácio de Buckingham celebrar Jubileu de Platina. Haverá quatro dias de celebração no país cessação de 70 anos de governo. Uma enorme multidão saudou silenciosamente a saída do rei. A maré humana que encheu as arquibancadas e encheu o The Mall, a estrada que liga o Palácio Real ao Arco do Almirantado, que circunda o St James’ Park, gritou em uníssono. Na varanda ao lado de Elizabeth não havia Príncipe Charles Nenhum Williama cavalo no show forças de cor. Um homem de uniforme veio com a rainha, um rosto bem conhecido dos britânicos, mas não de todos os italianos. Era Duque de Kent, Eduardo, um membro da família real (com o tratamento de “Sua Alteza Real”) e 41º na linha de sucessão ao trono. Os críticos da monarquia não ficaram surpresos com a presença do duque na sacada de Buckingham. No ano passado, Edoardo foi o único membro da família real que acompanhou Elizabeth durante o Trooping The Color que foi exibido de forma reduzida devido ao Covid. Até sua aposentadoria da vida pública em 2017, ele foi Príncipe Philip enfrentando o rei.

Quem é o Duque de Kent

EduardoAos 87 anos, ela é prima em primeiro grau de Elizabeth. Seu pai George era o quarto filho do rei George V, então o tio de Edward é George VI, o pai do atual rei. Os fãs de tênis o conhecem como o presidente do All England Lawn Tennis and Croquet Club, a empresa que organiza o famoso torneio de Wimbledon. É ele quem costuma entregar o troféu ao vencedor dos quatro grand slams, enquanto sua esposa desempenha o papel de apresentadora dos prêmios. Ele ocupou por muito tempo o cargo de Representante Especial para Comércio Internacional e Investimento, que foi abandonado em 2001. Patrono do Trinity College, em Londres, ele também detém o título de Grão-Mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, e é o mais antigo e mais conhecida Obediência Maçônica no mundo. Mas não só: Eduardo também é presidente da Scout Association, do Royal United Services Institute e da Royal Foundation. Ele ocupa o cargo de Marechal de Campo no Exército Britânico.

Quanto à vida privada, o duque casou-se Catarina Lucy Marie Worsley, Sua conversão ao catolicismo ganhou destaque em 1994. Ela foi a primeira a fazer tal escolha, entre os principais membros da família real, desde que o Ato de Estabelecimento foi aprovado em 1701. Graças a esse ato, Eduardo manteve o título de Duque de Kent, pois era sua esposa na época do casamento. Em 1961 pertencem a Igreja Anglicana. Somente em 2015 foi revogada a regra de que pessoas casadas com uma pessoa de fé católica excluída da linha de sucessão ao trono foi revogada.

Eduardo e Catherine têm três filhos. Caçula de Lord Nicholas Charles Edward Jonathan Windsor, em 2006, Paula Duémy de Lopes mudou-se de Francopan para a Cidade do Vaticano: assim se tornou o primeiro membro da família real a realizar seu casamento em um local simbólico para o catolicismo.