Outra marca encerra colaboração com influenciador – QuiFinanza

A fuga das marcas de Chiara Ferragni não para. Depois de se despedir das fábricas de papel Safilo, Coca-Cola e Paolo Pigna, a Pantene também decidiu romper a cooperação com o influenciador, enfrentando mais uma vez repercussões em sua imagem ao ser acusada de fraude agravada no caso de processos judiciais ligados a Panduro Palocco. Na verdade, para uma campanha de lançamento de um novo produto, a gigante da beleza iria escalar outra loira, a modelo israelense de 40 anos. Tenha um mundo.

A despedida de Pantene a Chiara Ferragni

A colaboração entre Chiara Ferragni e Pantene continuou desde então 2014, quando a empresa escolheu o influenciador como um dos embaixadores da marca, com quem também criou artigos personalizados e lançou comerciais aproveitando a presença social do jovem de 36 anos. Além disso, ela lançou uma empresa multinacional de produtos para cabelos, junto com um empreendedor digital Competição “Fortes Juntos”. Apoiar startups lideradas por mulheres empreendedoras e que tenham criado “outros projetos com forte impacto social”.

Pantene finalmente sucumbirá à onda de comentários negativos nas redes sociais e à pressão para encerrar a colaboração com Chiara Ferragni. Como mencionado Corriere della Sera, Já em março Por ocasião do evento de lançamento da nova linha de produtos, a empresária não apareceu entre os rostos da campanha promocional ao lado de atrizes e influenciadoras como Alessandra Mastronardi, Cristiana Capotondi, Clotilde Esposito, Ginevra Ferro, Angetutorials e Rosa de Grazia.

O afastamento da marca suíça de Chiara Ferragni arrisca novas consequências para os seus orçamentos Fénixempresa que administra a marca influenciadora, após os recentes precedentes de encerramento da cooperação com Pigna, retirada do comercial da Coca Cola e exclusão de Della Valles do conselho de administração da Tod’s.

Seria mais um golpe para o negócio da empreendedora digital, embora a sua própria empresa tenha explicado recentemente que “não sofreu qualquer contração no seu volume de negócios até meados de dezembro de 2023, com a consequente queda nos dados orçamentais de 2023”. Apenas parcialmente afetado “de uma possível queda nas vendas” enquanto relativamente às receitas de 2024, Vinis identificou “operação em vários países cujo desempenho foi apenas parcialmente afetado pelos acontecimentos de 23 de dezembro”. Hoje, com o início do segundo trimestre de 2024, a empresa trabalha para alcançar os melhores resultados possíveis até o final do ano em curso, com o mesmo espírito de sempre.

Quem é Have Mond?

A despedida entre Pantin e Chiara Ferragni já poderia estar no ar há algum tempo, mas agora foi confirmada pela publicação de Tenha um mundo Em sua página do Instagram estão as primeiras fotos da nova campanha publicitária.

A modelo israelense de 40 anos tem uma longa história por trás dela Carreira como licenciatura em publicidade Para marcas internacionais como Chanel, Calvin Klein, Ralph Lauren, James Lakeland, Yves Saint Laurent, French Connection, Armani Jeans, Laura Ashley, Toni & Guy e Asos.

Em entrevista anterior à revista People, a modelo falou sobre a pressão na aparência física que quem faz seu trabalho vivencia: “A pressão para ser magra a todo custo? Sempre tem porque meu trabalho é baseado na minha aparência, mas não sigo dietas. Eu apenas tento não comer muita junk food. “Eu como saudável, peixe e vegetais.”