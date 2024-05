Novo treinador, passamos do Fonseca para o sim: os portugueses estão a pressionar, a resposta virá na próxima semana

Milão E Marselha Eles decidiram cruzar seus caminhos pelo treinador completo. Jogo das Trocas: Primeiro os rossoneri apostam com força Sérgio Conceiçãoem direção aos franceses Paulo Fonseca. A situação se inverteu completamente, o atual treinador Lírio tornou-se um favorito dos milaneses, enquanto isso porta É a escolha dos azuis e brancos.

A partir de segunda-feira Fonseca Decida o que fazer. O Lírio Indo para a última partida do campeonato, sabemos que os portugueses não serão renovados. Porque espere Milão E isto Uma ligaUma seção que ele conhece bem em sua experiência Roma. Então, como? contar lá Gazeta do EsporteDias decisivos a partir da próxima semana: Só nesse caso a resposta será.

Conceição Enquanto isso ele espera o diabo, nunca esquecido. lá Rosa Ele ainda fala sobre a prioridade dos rossoneri Milão Ele quer um treinador que apoie totalmente as intenções do clube. E por esta razão Fonseca Aldo é superado por Rossi e aguarda contato de despedida com eles Stefano Pioli. Será apenas no final da temporada: uma forma de homenagem ao técnico do XIX Campeonato. Outros candidatos? Contatos e um pouco mais. Paulo Fonseca Ele está à espera… mas no seu coração sabe que tem uma grande oportunidade de treinar uma grande equipa europeia.