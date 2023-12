San Mario Rui, é com os portugueses que a cara do jogo muda

O Corriere dello Sport Melhora o desempenho Mário Rui. A sua entrada aos 59 minutos foi saudada por um rugido de Maradona. Os torcedores sentiram muita falta dos portugueses. Afinal, falha confirmada pelo fato do Napoli só encontrar vida no ataque através de sua entrada. Aqui está o que nossa equipe editorial destacou.

“San Mario Rui, que se diga sem calúnias. Porque é com os portugueses que o jogo muda. com classe e atua com o caráter dos campeões italianos.

Pode ser coincidência, mas não é ao acaso, porque é com Mario Rui que Osimhene e Kwara regressam como Osimhene e Kwara. Aqueles que afundam por tentar e passam por acreditar. O Napoli, vencedor do Scudetto, é uma produção musical. Vinte e duas pernas e apenas uma alma. Mas, como em todos os circuitos em série, se houver perda de corrente em um ponto, toda a rede para. O Napoli não pode prescindir de dois extremos bem estabelecidos e de qualidade. E não pode prescindir de dois defesas-centrais de plantão.